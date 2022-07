Mulher revela que foi ‘convidada a se retirar’ de supermercado depois que funcionário não gostou da forma como ela estava vestida

Uma influenciadora e modelo da plataforma OnlyFans revelou que foi expulsa de um supermercado por ser muito gostosa.

A brasileira Lara Ferreira diz que estava no estabelecimento em Miami, na Flórida, quando um funcionário pediu para ela sair.

Como detalhado pelo site The Sun, ela contou que este é um exemplo do preconceito que ela enfrenta só porque é muito atraente.

“Me senti humilhada, fiquei em choque quando ele me tirou do mercado gritando. Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia a dia, e nunca passei por isso”, diz.

Jovem denuncia que foi expulsa de supermercado porque suas roupas eram “provocantes

Lara diz que era a única compradora na loja no momento e não revelou o que estava vestindo quando foi expulsa do local.

Segundo o site, ela acrescenta que o funcionário a reconheceu do OnlyFans e pareceu supor que ela estaria se exibindo e filmando na loja, o que foi negado,

“O funcionário me acusou de algo que não fiz, para mim é preconceito só porque sou gostosa”, argumentou Lara.

Conforme o relato, esta não é a primeira vez que as pessoas a julgam publicamente devido à sua aparência e roupas.

Ainda de acordo com as informações, ela contou que certa vez, enquanto usava um biquíni fio dental, em uma praia, foi abordada por duas mulheres revoltadas. Confira:

I’m so hot I was thrown out of the supermarket - they say I caused offence https://t.co/aDryOYsXEm — Fabulous (@Fabulousmag) July 27, 2022

Com informações do site The Sun