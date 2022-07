Mulher ignora avisos e acaba com tatuagem desastrosa em seu pescoço

Uma mulher ficou completamente arrasada quando sua mais nova tatuagem acabou adquirindo contornos dramáticos. Ela decidiu ignorar avisos e sinais de alerta e seguiu em frente com seu desejo de tatuar uma fita ao redor do pescoço.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma jovem, identificada como “Alienjarz” em seu perfil do TikTok, decidiu compartilhar com seus seguidores a forma como ela escolheu tatuar uma fita vermelha ao redor de seu pescoço apesar de receber diversos avisos e sinais de alerta.

Segundo seu relato, que já possui mais de 4,3 milhões de visualizações em seu perfil, a tatuagem saiu completamente diferente do esperado, o que a fez passar horas chorando enquanto olhava para o resultado.

Após se acalmar, ela compartilhou o registro e sua reação nas redes sociais, afirmando que não “conseguia nem olhar para a tatuagem” e concordando que deveria ter escutado os avisos e sinais de alertas feitos a ela antes de seguir com sua ideia.

Ela deveria ter prestado atenção aos avisos

No dia em que fez a tatuagem polêmica, a jovem gravou um vídeo convidando seus seguidores a acompanhá-la ao estúdio. “Vou fazer minha tatuagem no pescoço hoje. Venha comigo”.

Após terminar o desenho, ela desabafou: “Foi tão ruim que eu não consegui parar de chorar. Provavelmente não vou mostrar o resultado agora porque estou sensível quanto a isso. Quando eu consertar eu mostro. Não posso acreditar que odeio minha tatuagem no pescoço”.

Ela então comenta que não sabia que o local onde realizou a tatuagem era licenciado somente para pequenas tatuagens, e não para uma do tamanho que ela desejava, além de outros sinais de alerta que a deveriam ter impedido de fazer o desenho.

“O primeiro sinal foi eles não terem limpado minha pele antes de me tatuar, eu deveria ter saído dali na mesma hora. Durante a tatuagem o cara também não usava o tipo de sabão correto, o que eu percebi porque tenho diversas tatuagens”, revela a jovem.

“Eu inclusive era a pessoa mais tatuada da loja, se eu tivesse prestado mais atenção, as coisas seriam diferentes”, explica.

Ela ainda ressalta não ter recebido orientações corretas sobre os cuidados com a tatuagem e posteriormente descobriu que o tatuador era um aprendiz, sendo essa sua sexta tatuagem.

Em um vídeo de acompanhamento, ela revela que conseguiu um horário com um tatuador devidamente licenciado para esse tipo de tatuagem e que concordou em arrumar o desenho.

“Minha lição é de olhar para as tatuagens anteriormente feitas pelos artistas e de ir até o estúdio pessoalmente”, conta a jovem que agora exibe feliz sua tatuagem “repaginada”.