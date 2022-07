Médico é demitido via WhatsApp em unidade de saúde do Rio Grande do Sul

Se tem gente que tem medo de terminar um relacionamento afetivo por mensagem de texto, imagina ser demitido do emprego pelo WhatsApp? Parece surreal, mas acontece: um médico do Rio Grande do Sul passou por isso recentemente.

Victor Hugo Heckert é especializado em Ortopedia, mas atendia como Clínico Geral em uma unidade de saúde cidade de Barão de Cotegipe, no interior do Rio Grande do Sul.

Segundo o próprio médico expôs em sua conta no Twitter, seu chefe recebeu uma mensagem pedindo o desligamento de Victor e ele apenas encaminhou o conteúdo.

“A demissão via WhatsApp foi totalmente profissional e madura”, compartilhou ele, chocado com a atitude de seus superiores.

A demissão via Whatsapp foi totalmente profissional e madura 🤡 pic.twitter.com/04oHirMXCb — demitido por whats (@thehecky) July 26, 2022

Segundo o próprio Victor explicou aos seus seguidores, ele havia sido contratado de forma excepcional, através de uma empresa que cuidava das escalas dos médicos naquela unidade de saúde - ou seja, não tinha contrato CLT.

A motivação, segundo ele, seria a chegada de um médico concursado para a vaga que ocupava até então. A quebra do contrato de forma inesperada vai ser revertida em uma multa para Victor.

“Esse descaso com as pessoas é o que mais me revolta. Ninguém merece ser tratado dessa forma”, disse o médico, em entrevista ao portal UOL.

Segundo ele informou ao portal, diversos outros colegas também foram demitidos da mesma forma. Seu último plantão em Barão de Cotegipe foi realizado nesta quinta-feira (28).

Muitos seguidores se solidarizaram com Victor. “A pessoa tem preguiça de escrever, demitiu com uma mensagem encaminhada… Não sei o que dizer”, disse uma amiga do médico.

O caso começou a viralizar, atingindo mais de 90 mil curtidas no Twitter. Várias pessoas começaram a compartilhar casos semelhantes de demissão, em diversas áreas.

Fui dispensado do trabalho remoto após estar entre os atendentes com maior número de atendimento. A razão: “você não está atingindo os números” kkkkkkk https://t.co/T20NHeer4q — Arthur Cardozo (@elcardozon) July 28, 2022

A minha demissão foi melhor (pior), simplesmente só me excluiram do grupo e não falaram mais nada kkkkkkkkk https://t.co/G5dZ4mIQom — jhenny (@Jhennyf29) July 28, 2022

Aconteceu cmg no estágio, mas o meu ex chefe tá preso agora kkkk https://t.co/R4uhnus5t0 — Isabelle (@Isabelleb97) July 27, 2022

