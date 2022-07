Mãe passa dos limites ao sugerir para o filho que ele está sendo traído

Uma mulher está desesperada diante das atitudes recentes de sua sogra. Segundo ela, desde que seu companheiro sofreu um grave acidente de trabalho a mãe dele passou a insinuar que ele está sendo traído.

Preocupada com a situação, ela decidiu contar sua história no Reddit onde pediu ajuda de outros usuários da plataforma. De forma anônima ela conta que mora junto com seu namorado, que tem 25 anos. Recentemente eles descobriram que estão esperando um filho juntos, depois de passarem por uma perda gestacional recente.

“Apenas algumas semanas depois que descobrimos sobre a nova gestação, meu noivo se envolveu em um acidente de trabalho que mudou completamente sua vida. Isso também afetou sua mãe que mudou completamente de atitude”, revela a jovem.

“Eu soube que ela passou a dizer ao meu noivo que eu fingi minha última gestação e também a perda do bebê e que esse filho não é dele! Ela passou a afirmar que eu estou vendo outras pessoas entre o trabalho e minha casa”.

A situação ficou cada vez mais complicada

Em seu relato a jovem explica que sua gestação foi considerada de alto risco devido a perda gestacional recente, mas ainda assim sua sogra insiste em dizer que o bebê não é de seu filho.

“Eu falei para minha sogra que se ela está tão preocupada assim em ter um teste de DNA que ela pague por isso. Ela está se recusando e disse que vai esperar o bebê nascer. Eu não consigo pensar em aguentar 6 meses com ela falando nisso”.

As coisas pioraram ainda mais quando ela descobriu que recentemente a sogra passou até mesmo a vigiar o celular do filho. “Ela pegou o celular dele e viu todas as nossas mensagens enquanto ele dormia. Eu não me importaria se não fosse toda a situação e o fato de que nós somos adultos”.

“Não sei mais o que fazer, só sei que isso está destruindo o nosso relacionamento”, afirma a mulher.

Rapidamente, os usuários da plataforma ofereceram apoio à jovem: “Sua sogra está desequilibrada, ou ela sai da casa, ou você sai. Você não pode passar esse estrese durante a gravidez, é nocivo para sua saúde e para a saúde do bebê”.

Outras pessoas afirmaram que a sogra pode ter algum interesse na situação, já que o filho sofreu um acidente de trabalho que pode gerar ganhos financeiros: “Se tudo começou com o acidente, eu acredito que ela possa estar fazendo isso pelo dinheiro”.