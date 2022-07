Fim do mundo? Fenômeno do ‘céu rosa’ assusta população na Austrália

Um intenso e estranho brilho cor de rosa surpreendeu os moradores da pequena cidade de Mildura, no norte de Victoria, na Austrália, na noite do último dia 18, levando muitos a pensarem que se tratava do fim do mundo ou de uma invasão alienígena.

A luz era tão intensa que formou um halo rosado no céu escuro, amedrontando boa parte da população local, que começou a fazer previsões assustadoras sobre a origem do fenômeno. “Eu estava apenas sendo uma mãe legal e calma, dizendo às crianças: ‘Não há nada para se preocupar’, mas na minha cabeça eu penso, que diabos é isso?, disse Tammy Szuowski disse à BBC News.

Outra pessoa que também achou que era o fim dos tempos foi Nikea Champion, que inicialmente achou que se tratava de um fenômeno astronômico conhecido como lua vermelha, antes de perceber que a luz, na verdade, se originava no solo e se expandia para o céu. “Todos esses cenários do fim do mundo estavam passando pela minha cabeça também”, disse.

LEIA TAMBÉM: Homem é atacado pela mesma gaivota todos os dias quando sai para trabalhar

Não demorou muito para que a verdade viesse à tona, que a cidade é pequena e nesses locais nada fica escondido por muito tempo. Autoridades da cidade descobriram que a luz vinha de uma fazenda de cannabis (maconha) nos arredores da cidade. As luzes que foram avistadas eram na verdade avermelhadas e são utilizadas para ajudar as plantas a crescerem.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

O incidente acabou por revelar o misterioso local onde ficava a fazenda, que tem permissão para cultivar a erva mas mantém sua localização em segredo por motivos de segurança.

O problema é que as luzes usadas eram tão fortes que criaram um “pôr do sol” tão intenso que podia ser visto por pessoas que estavam a pelo menos 100 quilômetros do local. (com Metro World News.com)