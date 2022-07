Filho descobre que o pai gastou uma grande quantia de dinheiro com jogos online

Um filho se viu em uma situação complicada após descobrir a quantia mensal gasta por seu pai com jogos online. Segundo ele, que realizou um post anônimo no Reddit para pedir apoio, o pai gastou mais de 5 mil dólares (R$25 mil aproximadamente) em jogos.

Contando sua história aos demais usuários da plataforma, ele explica que seu pai atualmente administra um negócio próprio que recebeu apoio financeiro de grande parte de sua família durante o período da pandemia.

Apesar das dificuldades, ele relata que o pai está se saindo bem trabalhando como autônomo e que já está recebendo o bastante para cobrir as despesas do negócio e pagar um salário para si mesmo, mas ainda depende do apoio da esposa para manter sua casa.

“Minha mãe trabalha em período integral e mantém as contas da casa desde que o negócio do meu pai estava nos estágios iniciais”, conta o jovem que reforça: “Sinto que eu e minha mãe sacrificamos muito do nosso dinheiro para ajudar meu pai com seu sonho e para manter a nossa casa”.

Ele se surpreendeu ao fazer as contas de casa

A situação toda desandou quando o jovem foi ajudar seu pai a realizar as contas de casa e de seu negócio.

“Notei que ele acabou gastando 5 mil em um jogo de fazendinha para celular! Somos uma família que gosta de jogos e tecnologia, então gastos com jogos são comuns, mas não nessa quantia absurda. Acho que 5 mil é um pouco demais”.

Sem saber como conversar com o pai e fazê-lo entender a gravidade da situação, o jovem acreditou que a melhor forma de lidar com a situação seria conversando perto de sua mãe.

Leia também: Ele ‘comprou uma briga’ com a família da noiva após fazer a sogra ser presa

“Mencionei isso o jantar, mas tive o efeito oposto do esperado. Minha mãe ficou extremamente chateada e subiu as escadas. Eles não estão se falando desde então. Eu só queria que ele ficasse constrangido e repensasse suas ações”, finaliza o jovem.

Para os usuários da plataforma, ele não agiu de forma errada. “Seu pai pediu sua ajuda e as pessoas que o ajudaram financeiramente tem direito de saber sobre isso. Você pode se desculpar pela forma que falou, mas isso deveria ser dito na presença dela”.

“Você poderia ter pensado uma forma melhor de ter abordado o assunto, mas ele foi o errado da situação por gastar essa quantia enquanto todos lutavam para ajudá-lo”, afirma outra pessoa.