Ele ‘comprou uma briga’ com a família da noiva após fazer a sogra ser presa

Um homem está passando por uma situação extremamente delicada envolvendo sua sogra. Após algumas ações perturbadoras da mulher ele foi forçado a acionar a polícia e a mãe de sua noiva acabou presa.

Conforme publicado por ele no Reddit, o relacionamento entre sua noiva e a família dela não é muito amigável, sendo que ele só ficou sabendo do motivo após uma conversa franca e recente com sua noiva.

“Os pais da minha noiva são adeptos do ‘estilo de vida swinger’ e crescer com isso foi difícil para ela. Ela odiava a situação pois cresceu em uma cidade pequena onde todos sabiam e comentavam sobre o estilo de vida de seus pais. Quando ela estava em seu último ano na escola, alguns vídeos íntimos de sua mãe acabaram vazando e alguns garotos usaram isso para fazer da vida dela um inferno”, revela o homem.

Após se formar, ele conta que a esposa decidiu seguir sua vida em outra cidade, longe da família e que após os dois iniciarem um relacionamento ele foi acusado de estar “afastando a noiva do convívio com os pais”.

Ao contrário da noiva, o rapaz relata que cresceu em uma família cristã praticante e que os valores de sua família acabaram “chamando a atenção” de sua noiva que ficou particularmente apegada a sua mãe.

A situação ficou complicada com a sogra

Após conhecer o estilo de vida da família de seu noivo, a jovem acabou se aproximando cada vez mais dos sogros e passou a “adotar este estilo de vida normal”.

“Ela também decidiu não convidar seus pais para o casamento e me confidenciou que tem vergonha deles e não quer que as pessoas presentes na celebração reconheçam sua mãe por causa dos vídeos. Como seus irmãos ficaram chateados com a atitude dela, ela também não os convidou”, revela o noivo.

Diante da situação, ele conta que a sogra ficou “completamente enlouquecida” e bombardeou os dois com ligações nos últimos meses. “Ela também apareceu na nossa casa e eu tive que pedir a ela que saísse pois minha noiva não queria vê-la”.

As coisas pioraram quando a mulher decidiu aparecer na casa do casal enquanto a filha estava aproveitando sua despedida de solteira. “Eu falei com ela pela campainha e avisei que minha noiva não estava, ela insistiu que era mentira e começou a bater na porta e a gritar”.

“Até mesmo meu vizinho ficou preocupado e me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Eu falei novamente com minha sogra e disse a ela para ir embora ou eu chamaria a polícia, ela não foi, eu cumpri com minha palavra e ela foi presa por invasão de propriedade”.

Ao saber da situação, a noiva do homem inicialmente ficou chateada, mas concordou com a atitude dele após ver as gravações de vídeo da campainha e as mensagens do vizinho.

Para os usuários do Reddit, ele agiu da forma que achou adequada diante da situação, e a postura da noiva do rapaz é compreensível: “Os pais dela são livres para seguirem o estilo de vida swinger, mas foi egoísta não pensar nas implicações disso para a filha deles. Ela é adulta e tomou a decisão de não ter os pais envolvidos em sua vida”.

“Tente ver as coisas da perspectiva dos pais dela. Eu teria a mesma impressão se minha filha me tirasse da vida dela depois de iniciar um relacionamento. Ela precisa explicar para eles os motivos que a fizeram tomar essa decisão e provavelmente precisa de acompanhamento psicológico”, afirmou outra pessoa.