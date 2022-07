Ela recebeu ameaças de processo após fazer obras de melhoria em sua casa

Uma mulher está tendo diversos problemas com seus vizinhos após decidir realizar obras de melhoria em sua casa. Segundo ela, até mesmo ameaças de processos judiciais foram realizadas após a conclusão das obras.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou apoio e orientação no fórum Mumsnet, onde contou sua história para os demais usuários da plataforma.

De forma anônima ela revela que passou a receber ameaças de processo depois de instalar uma nova caldeira de aquecimento para a água de sua casa.

“Para vocês entenderem, eu comprei a casa que pertencia à mãe do meu vizinho. Depois de finalizar todo o procedimento de compra eu decidi que queria alugar o imóvel, o que acabou decepcionando meu vizinho”.

“Até então nós nos dávamos muito bem, mas parece que alugar a propriedade foi demais para ele e não nos falamos desde então. Sem a ajuda deles eu nunca teria conseguido concluir a compra da casa”, revela a mulher.

As obras causaram uma confusão

Apesar de gostar da forma como a casa foi construída, a mulher revelou que precisou realizar algumas obras no lugar uma vez que desejava aumentar o tamanho do banheiro. Para isso, ela precisou mover parte do sistema de aquecimento da casa para a garagem com a finalidade de conseguir mais espaço.

“Agora a tubulação passa por um beco que separa a minha casa da casa do meu vizinho. Depois que a instalação foi finalizada eu recebi um e-mail do meu vizinho ameaçando me colocar na justiça caso eu não retire os tubos do lado exterior da casa pois eles ‘aparentemente invadiram sua propriedade’ mesmo o beco sendo compartilhado”.

Segundo a proprietária, a planta da casa e do terreno foi revisada junto com um advogado que garantiu que o beco não é exclusivo e que as mudanças não poderiam levar a uma ação legal.

“Apesar de ainda não ter recebido oficialmente os títulos de propriedade, os advogados confirmaram que não podemos realizar obras que impeçam a passagem no beco, mas que não existe nenhuma norma sobre instalação de canos suspensos no espaço”.

Por sua vez, os usuários do fórum ficaram divididos, com alguns afirmando que ela ultrapassou os limites: “Desde que não exista uma questão legal envolvida, não vejo qual o problema de instalar os canos no lado externo da casa”.

“Eu entendo o lado de seu vizinho! Uma passagem compartilhada como essa deve ser clara e livre de impedimentos. Ela não deve ter diversos canos saindo para todos os lados”, comentou outra pessoa.