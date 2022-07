Ela deixou o restaurante porque o namorado não quis pagar sua conta e recebe forte apoio da internet

Através do usuário u/Fantastic_Ad_9067 no Reddit, uma mulher contou que deixou o restaurante logo após seu namorado se recusar a pagar por seu prato. Com o relato realizado nesta terça-feira (26), ela explicou como tudo aconteceu.

Ao emprestar dinheiro para seu namorado há algum tempo, ele havia prometido que pagaria o mais rápido possível, porém não cumpriu sua promessa. Já fazia cinco dias da data estipulada, mas sua namorada foi paciente e esperou um pouco mais.

Certo dia, as coisas começaram a dar errado para ela.

“Ontem tínhamos planejado sair com alguns amigos à noite para jantar. Depois que voltei do trabalho, fui assaltada no ônibus e tive todo o meu dinheiro e cartões roubados”, desabafou.

Cena ‘constrangedora’

Após ter sido assaltada, cancelou seus cartões e só poderia ter acesso aos novos dados apenas no dia seguinte, quando tudo estivesse regularizado. Desta forma, acabou ficando sem dinheiro.

Ao chegar no jantar na presença do namorado e amigos, a mulher pediu para que seu parceiro devolvesse, pelo menos, a quantia que ela necessitava para comer naquela noite.

“Quando pedimos [a comida], ele só solicitou para si mesmo e me disse que não podia cobrir o meu pedido no momento, então seria melhor eu não pedir nada, apenas dar algumas beliscadas em sua refeição”, escreveu ela.

A mulher conta que ficou frustrada e brava com a situação, pois seu namorado prometeu que devolveria seu dinheiro há dias, mas tinha adiado seu débito.

“Eu disse a ele que isso era ridículo, me levantei e fui embora. Nossos amigos agora acreditam que foi muito ruim da minha parte me levantar e sair e que eu deveria ser educada e ficar lá. Não consigo entender muito bem essa lógica”, finalizou o relato.

Críticas na web

Ao finalizar o relato, a postagem da autora subiu rapidamente no Reddit, alcançando mais de 20 mil votos dentro de 24 horas de publicação. Diversos internautas deixaram suas impressões e teceram críticas à atitude do namorado. Além disso, os amigos da autora também não escaparam do foco do redditors.

“Com licença, seus amigos disseram o quê? Meu Deus, eu estaria fumegando. Seu namorado humilhou completamente você e seus amigos, que estavam lá, não vê que isso é um problema? Despeje o namorado e os amigos”, sugeriu um internauta.

“Seu namorado tornou a situação embaraçosa. É exatamente sobre isso que as pessoas falam quando as mulheres são ensinadas a manter a boca fechada para manter a paz. Só porque a situação terminou com você (aos olhos deles), não significa que foi causada por você. Seu namorado (e seus amigos) esperava que você “ficasse no seu lugar” para manter a paz”, refletiu outro usuário da plataforma.

Outro ponto fortemente comentado foi em relação aos amigos que, para os redditors, poderiam ter ajudado a pagar a comida da mulher ao invés de deixá-la ir embora – sabendo sobre ter sido assaltada.

“Você pode querer considerar seu relacionamento aqui”, diz o comentário mais votado, com 31 mil votos.

