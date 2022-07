Alguns buracos misteriosos encontrados no fundo do mar do Oceano Atlântico deixaram os especialistas da Exploração Oceânica da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) perplexos.

Os buracos inexplicáveis foram descobertos pela organização durante a expedição ‘Voyage to the Ridge 2022′, como detalhado pelo site Daily Express.

Cientistas encontram ‘trilha’ inexplicável em alto mar: escavada por alguma coisa desconhecida

Segundo o site, usando um sistema de veículo operado remotamente (ROV) para explorar e mapear a Dorsal Meso-Atlântica (norte dos Açores) e o Planalto dos Açores, a instituição planejava examinar habitats de corais e esponjas do fundo do mar.

Mas o que a organização talvez não esperasse encontrar eram “conjuntos sublineares de buracos” com “pequenos montes de sedimentos” ao redor deles.

Embora pareçam quase feitos pelo homem, a agência disse que parece que os buracos foram “escavados por algo”. A descoberta foi feita no último sábado (23 de julho).

Peritos ficaram perplexos com buracos inexplicáveis encontrados no Oceano Atlântico

Os especialistas seguem perplexos com os buracos inexplicáveis encontrados no Oceano.

Apesar de possíveis teorias, “sua origem permanece um mistério”.

Ainda de acordo com as informações, para tentar resolver o quebra-cabeça, a organização compartilhou fotos nas redes sociais para obter pistas do público. Confira os registros encontrados pela ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’:

Crédito (Divulgação/NOAA)

Texto com informações do site Daily Express