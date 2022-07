Catador de lixo encontra ossada humana no Rio Grande do Sul

Uma ossada humana foi encontrada recentemente em Caxias do Sul, cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ela foi achada por um catador de lixo reciclável à beira de uma rodovia.

O caso aconteceu na última terça-feira (26). A ossada estava em um matagal de um loteamento chamado São Giácomo da 9ª Légua, segundo o portal Agora RS.

De acordo com a Polícia Civil, os restos mortais eram formados por um crânio e a coluna vertebral. Pedaços de madeiras também foram encontrados no local, além de lixo reciclável - que atraiu o catador, primeiramente.

A ossada foi recolhida pelo Instituto Geral de Perícias e segue para análise, para tentar identificar a vítima.

Leia também: Vídeo: morre motorista de carro que explodiu em posto de gasolina

Vídeo mostra casal destruindo portão de motel após tentar fugir do local

Um vídeo publicado pela página ‘São Vicente Mil Grau’ mostra o prejuízo que dois homens deram para um motel localizado em São Vicente, litoral de São Paulo, na última terça-feira (26). Na publicação é possível ver um carro forçando o portão. Após não conseguir abrir cm o veículo, um dos homens desce e força a estrutura com a própria mão.

De acordo com matéria do G1, eles fugiram do estabelecimento sem pagar, deixando diversos prejuízos ao dono. Um deles ainda ligou para o local pedindo para que o vídeo não fosse divulgado, pois o veículo que eles utilizavam era emprestado e o dono é casado.

Veja as imagens neste link.