‘Cadela entregadora’ tem coleção de trajes estilosos e faz sucesso nas redes sociais

Cadela faz entregas 'no estilo' e viraliza (Reprodução/ TikTok @angelica.carmona)

Estilo é pra quem tem! E este é sem dúvida o caso de uma cadela muito fofa que faz entregas com o seu tutor em Cancún, no México.

A “doguinha” não apenas acompanha o “pai” na moto, como tem uma coleção de trajes que inclui capacetes e até uma mochila personalizada da Uber Eats.

Por meio de seu perfil no TikTok, a usuária Angélica Carmona compartilhou vídeo em que mostra diversos acessórios com os quais o animal de estimação vai “trabalhar”. Trata-se de um verdadeiro guarda-roupa temático.

A cadela tem até mesmo um “celular”, que mostra toda orgulhosa na gravação.

Assista aqui:

Até agora, o vídeo já conta com mais de 66 mil curtida e cerca de 800 comentários.

“Linda”, “O cachorro tem mais outfit do que muitos aqui e tem mais estilo”, “Te amo, cachorro da Uber” e “Meu Deus, até sorri” foram apenas algumas das menções.

Amizade canina

Um outro vídeo se tornou viral ao mostrar a amizade sincera entre dois cachorros da raça Golden Retriever. A fêmea, Lady, ama brincar na praia, mas tem medo das ondas. Por isso, Maiu, o macho, se dispõe a buscar um graveto no mar e entregá-lo para a amiga.

O vídeo foi postado no perfil @ladyandtheblues no TikTok. Veja abaixo:

Erika Ekman é a tutora de Lady e falou ao portal “The Dodo”. No Brasil, as informações foram replicadas pelo “Canal do Pet”.

Ela contou que a cadela nunca gostou de nadar e que tem medo de ondas, mas com o tempo se acostumou a entrar na água.

Lady e Maui se conheceram em um parque para cães e, desde então, se tornaram melhores amigos. “Maui é como um irmão mais velho para Lady, e Lady é como uma irmãzinha atrevida, sempre levando o crédito pelo que faz. É tão fofo e engraçado!”, disse.

