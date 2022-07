Vídeo registra como sucuri do Pantanal ataca homem que se aproximou para filmar

O Pantanal é o lar de muitas sucuris, também conhecidas como anacondas no mundo todo. Na Internet, é possível ver muitas expedições que se aproximam dessas cobras e terminam sem nenhum ferido, mas recentemente um encontro se tornou viral não foi tão pacífico assim.

De acordo com o portal midiamax, Wesley da Costa Oliveira, um fotógrafo da natureza em Mato Grosso do Sul, acabou ferido depois de levar um bote de uma sucuri-amarela no Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda.

O vídeo foi gravado no último domingo, quando o homem de 28 anos acompanhava um grupo de turistas durante uma pescaria.

Ao ver a cobra em uma árvore e se aproximar para amarrar o barco, ela logo deu um bote que acabou não acertando o guia. No entanto, quando ele começa a gravar e aproxima sua mão, o animal vai para cima rapidamente e acaba enterrando os dentes nele.

É possível ouvir como as pessoas presentes se assustam com o acidente. Confira o vídeo:

Wesley conta que pediu orientação para um médico, mas não precisou tomar remédios, pois não teve nenhum tipo de infecção. Quanto a dor, ele revela que no momento foi intensa, pois a mordida foi bem em cima do osso, mas que aos poucos está melhorando.

O biólogo Daniel De Granville, que também convive com as sucuris e documenta seus encontros impressionantes no Mato Grosso do Sul, disse que este é um comportamento de defesa e que o animal questão pode ser um macho estressado devido ao período de acasalamento.

O pescoço curvado em formato de “s” é um dos sinais de que uma cobra está preparando o bote, para ter mais alcance e rapidez no ataque. Identificar este sinal, que Wesley só conseguiu perceber na gravação após o ocorrido, poderia ter evitado o acidente.

