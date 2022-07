VÍDEO: Pássaro ‘dramático’ se finge de morto e viraliza; pet shop teve que alertar que ele está vivo

Um passarinho viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado: ele se finge de morto. Clientes que frequentavam o pet shop em que ele está no Tennessee, nos Estados Unidos, ficavam preocupados e o estabelecimento foi obrigado a colocar um alerta de que a ave não está morta, apenas fazendo um drama (veja no vídeo abaixo).

Uma publicação feita por Eloah Jones no TikTok viralizou e já soma mais de 14 milhões de visualizações. No vídeo, é possível ver o pássaro se fingindo de morto e um aviso que foi fixado no viveiro que dizia: “Não se preocupe. Não estou morto, apenas sou dramático” e o texto finalizava ressaltando: “Eu atuo pra ganhar atenção”.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, Eloah publicou um segundo vídeo que mostra o pássaro brincando, antes de ficar deitada simulando que morreu novamente.

Ela destacou que o comportamento da ave “é normal para esse tipo de pássaro quando eles são jovens” e que o intuito é mesmo o de usar o drama para atrair a atenção das pessoas.

Internautas gostaram de ver como o passarinho é dramático. “Preciso dele na minha vida”, disse um comentário. “Eu me identifico com esse cara”, destacou outro. “Achei o pet perfeito”, afirmou mais um internauta.

Também teve quem alertasse que esse tipo de animal precisa ser cuidado por quem entende do seu comportamento. “Não corra para comprá-los, por favor! Eu tenho dois e eles são mais do que um compromisso”, comentou outro seguidor do pássaro.

‘Morador fedorento’

Uma mulher se surpreendeu ao descobrir um “morador fedorento” dentro do sofá de sua casa, em Minas Gerais. Identificada como Ana, ela usou sua conta no TikTok para revelar o intruso e viralizou.

O vídeo, publicado no último sábado (23), já conta com mais de 139 mil curtidas e 2.500 comentários. Nele, a internauta narra a “saga” para desvendar quem estava deixando rastros de sujeira pelos cômodos (veja abaixo).

