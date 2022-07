Vídeo flagra momento em que baleia jubarte salta e cai em cima de pequena embarcação provocando pânico; confira

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que uma baleia jubarte salta e cai em cima de uma pequena embarcação provocando pânico, nos Estados Unidos, em um incidente “raro” e “perigoso”.

A cena incrível aconteceu na região de Plymouth, no estado de Massachusetts, quando a gigante colidiu com a proa do barco, como detalhado pelo site Daily Star.

Depois do incidente, o capitão do porto de Plymouth pediu aos marinheiros que permaneçam a pelo menos 100 metros de distância das baleias para evitar novos acidentes.

“Este caso, embora raro, é um lembrete de que essas interações podem ser perigosas tanto para os velejadores quanto para as baleias”, diz um comunicado do Departamento de Capitania dos Portos de Plymouth.

Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente e o barco de pesca sofreu apenas pequenos danos materiais.

Segundo o site, embora seja um local popular para as baleias, havia muitos barcos de pesca na hora do incidente.

Um turista que viu a situação disse que não conseguia acreditar que o barco ainda estava flutuando depois que a baleia saiu de cima da proa.

Ainda de acordo com as informações, o registro impactante acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras dos usuários impressionados. Confira vídeo:

Com informações do site Daily Star