Tatuagem de leão sai completamente diferente do esperado

Uma jovem está passando por maus bocados depois que sua mais nova tatuagem saiu completamente diferente do esperado. Ally Jayne ficou completamente horrorizada ao ver que sua tatuagem de leão na verdade está bem diferente de um leão.

Segundo conta o The Mirror, Ally revela em um vídeo publicado no seu perfil do TikTok que queria tatuar uma “majestosa cabeça de leão” nas costas de sua mão. No entanto, o desenho acabou ficando bem distante do que era esperado por ela.

Na postagem, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, é possível ler: “Quando o tatuador diz: ‘Não se preocupe, ainda não está finalizado e vai melhorar’”, enquanto a jovem aparece concordando com a afirmação de forma irônica.

Somente após um tempo é que Ally revela o resultado da tatuagem, e deixa seus seguidores de queixo caído devido a “gravidade” da situação.

O resultado espantou a todos

O desenho realizado na mão da jovem é completamente diferente do esperado por ela e deixa até mesmo dúvidas sobre realmente ser uma imagem de um leão.

O que era para ser uma tatuagem realista ganhou ares de ilustração e, dependendo do ângulo, mostra o desenho de um leão um tanto quanto destorcido.

Rapidamente, os usuários do TikTok começaram a interagir com o vídeo e deram sua opinião sobre a situação: “Se você apertar bem os olhos, depois de estar ligeiramente embriagado, tenho certeza que acaba parecendo uma tatuagem bacana”, comentou uma pessoa.

“Parece que esse leão teve uma vida um tanto quanto difícil”, comentou outra pessoa.

Apesar do teor cômico de alguns comentários, outros seguidores aproveitaram para compartilhar dicas importantes para quem deseja ter uma tatuagem: “É por esse motivo que as pessoas devem pesquisar bem sobre o artista e não simplesmente ir ao primeiro tatuador que encontrar ou em alguém que afirma ‘poder fazer’ a tatuagem”.

Depois de algum tempo, Ally revelou que recebeu parte do valor da tatuagem de volta e decidiu iniciar as sessões para remover a tatuagem de sua mão.