Noiva decide surpreender o noivo no dia do casamento e viraliza na internet

Uma noiva decidiu surpreender seu noivo no dia do casamento com uma série de fotografias registrando o momento em que ele a olhou pela primeira vez vestida de noiva. No entanto, ela decidiu que as imagens seriam mais interessantes se o noivo visse seu melhor amigo usando um vestido de noiva.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o noivo John McDonagh, de 33 anos, se preparava para ver pela primeira vez sua noiva, Zoey Lacey, em seu vestido. Pensando em guardar uma memória deste momento, eles pediram ao fotógrafo que registrasse o momento.

Esperando se emocionar ao ver a amada vestida de noiva, ele se surpreendeu quando, ao virar, deu de cara com seu melhor amigo andando em direção a ele usando o antigo vestido de noiva de sua irmã.

“Eu definitivamente não sabia de nada sobre isso. Não tinha visto Zoey o dia todo e na minha cabeça eu ia virar e começar a chorar ao vê-la vestida de noiva. Eu senti borboletas no meu estômago e quando me virei e dei de cara com Hamza, eu não consegui aguentar e caí na risada”, revela o noivo.

Os dois homens, que são melhores amigos, se conheceram quando Hamza começou a namorar com a irmã mais nova de John. Desde então eles se tornaram amigos próximos e estão juntos em diversos momentos importantes de suas vidas.

Ele descobriu que a noiva estava envolvida na brincadeira!

Segundo relato de John, depois que as risadas se acalmaram, ele descobriu que além do amigo, sua irmã, diversos funcionários do buffet e sua própria noiva estavam envolvidos na brincadeira.

“Aproximadamente uma semana antes do casamento, minha irmã e Hamza, que agora é seu noivo, entraram em contato com minha esposa e contaram a ideia para ela. Eles queriam me fazer rir e só precisavam que eu concordasse em tirar a foto”, revela o noivo.

“No dia em questão eu tinha acabado de passar por um momento emocionante com minha mãe e comecei a gritar para todos me deixarem sozinho com minha noiva por ser um momento especial. Foi então que o fotógrafo me pediu para virar”.

“O fotografo capturou cada momento e todo mundo caiu na risada com a situação”, comenta o noivo.

Para seu melhor amigo, esse foi o início de uma tradição entre os amigos: “Foi um dos melhores momentos da minha vida! Eu me caso com a irmã dele em outubro e já ouvimos dizer que ele está aprontando alguma coisa, só não sabemos o que”.