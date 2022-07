‘Luva de Pedreiro’ e ex-empresário não chegam a acordo em audiência na Justiça; entenda a disputa

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, e seu ex-empresário, Allan Jesus, participaram de uma audiência de conciliação na Justiça, na terça-feira (26), no Rio de Janeiro, mas não chegaram a um acordo. O agenciador exige o pagamento de R$ 20 milhões para encerrar o acordo com o dono do bordão “Receba!”, mas o valor está muito acima do que estava previsto no contrato firmado entre eles, que era de R$ 5,2 milhões.

A audiência foi realizada pela juíza Flávia Viveiro de Castro, na 2ª Vara Cível da Barra. Segundo o advogado Plínio Lemos Jorge, que representa Iran, as partes não chegaram a um entendimento.

“Depois da audiência de hoje (terça) em que as partes não chegaram a um acordo, nós iremos demonstrar para a juíza que o Iran não poderia ter assinado o contrato sem a orientação de um advogado. Ele não tem capacidade técnica para entender os direitos e deveres estabelecidos pelo contato e com isso obtermos a anulação total dos acordo firmados”, explicou o advogado ao jornal “Estadão”.

O contrato firmado entre Jesus e “Luva de Pedreiro” previa exclusividade e era válido até 2025. Após o rompimento, ambos deram versões divergentes sobre os valores que deviam ser repassados para cada um e sobre a multa rescisória.

Com a negativa do acordo, o processo, a partir de agora, passa para a fase de instrução. Até o fim do caso, Iran continua cumprindo com os compromissos assumidos em seu antigo contrato.

Entenda o caso

Os problemas entre Iran e o seu ex-empresário ficaram evidentes no final de junho, quando o influenciador fez um desabafo durante uma live, não demonstrou o bom humor de sempre, falou palavrões e anunciou uma pausa nas postagens dos vídeos.

“Ele [Allan] dizia que ia construir a casa, e nada. Dizia que era para gravar conteúdo toda hora, ele queria quantidade. Me tratava igual a prisioneiro”, afirmou Iran em entrevista ao programa “Fantástico”.

Na reportagem, uma irmã de Iran foi ouvida e disse que o rapaz mal sabe ler e escrever e que, por isso, assinou o contrato sem ao menos entender os termos.

Já Allan Jesus disse que considera que o contrato foi “equilibrado”. “Com certeza. Por exemplo, o contrato que eu tenho com meu outro criador de conteúdo é o mesmo do Iran”, alegou o empresário, que garantiu que não deixava nada faltar ao agenciado. “Quando ele falava que precisava de ‘R$ X’ para comprar algo, eu dava”, declarou.

O ex-empresário acrescentou que eles só assinaram o contrato em março, com transparência e junto do pai e da mãe de Iran. Na sequência, ele apresentou um áudio antigo em que explicava o combinado ao influenciador.

“Tudo o que a gente ganhar de dinheiro vai ser repassado, a parte de vocês, metade de tudo. E a gente vai prestar conta, vai dizer para vocês quanto entrou, quanto saiu”, disse. “Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar”, complementou. Quando questionado se tinha advogados presentes no momento, ele negou. “Não tinha, eu fiz a leitura do contrato com o Iran, ele é extremamente inteligente e sabe ler”, respondeu.

“Luva de Pedreiro”, por sua vez, negou saber da existência de contas, assim como desconhece a multa em caso da rescisão de contrato.

Agora, a carreira do dono do bordão “Receba!” está nas mãos do ex-jogador de futsal Falcão. O novo acordo estabelece que o influencer vai receber uma remuneração mensal de R$ 100 mil, além de uma nova casa e 60% dos cachês de cada trabalho.

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' Instagram (Reprodução)

‘Luva de Pedreiro’

Iran Ferreira nasceu na cidade de Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador. Ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. A comemoração a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola.

Atualmente, ele conta com 14,3 milhões de seguidores no Instagram, além de outros quase 17 milhões no Tik Tok, fazendo com que seja o influenciador da área de futebol mais seguido nas redes. As comemorações dele já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

