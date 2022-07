Homem afirma que foi ameaçado pela vizinha por um motivo inusitado!

Um homem está completamente irritado, e frustrado, depois de passar por um confronto recente com sua vizinha. Segundo seu relato, publicado no Reddit, ele foi ameaçado pela mulher depois que ela descobriu um de seus hobbys preferidos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem se viu envolvido em uma grande discussão com a vizinha depois que ela afirmou que o hábito dele de pescar é “extremamente nocivo” para a natureza.

Ele conta: “Eu, que tenho 25 anos, moro na casa de campo da minha família. Eu ganhei a casa como um presente, é uma propriedade que fica próxima a um lago de tamanho médio e foi da minha família por gerações, começando pelo meu bisavô”.

Segundo seu relato, não é possível dizer o mesmo sobre os vizinhos: “As casas dos antigos vizinhos foram demolidas e substituídas por outras. Com a construção dessas novas casas vieram novos vizinhos e uma ‘associação local’ a qual não me filiei”.

Ele começou a ter problemas

O jovem então revela que passou a ter problemas com uma de suas novas vizinhas após ela o ver voltando para casa depois de uma tarde de pescaria.

“Minha vizinha, Sophie, me viu pescando no lago e me questionou se era uma atividade legalizada. Eu confirmei que era desde que a licença para pesca fosse paga corretamente ao longo do ano. Depois disso avisei que precisava voltar pois gostaria de preparar alguns peixes para o jantar. Duas semanas se passaram sem que eu tivesse notícias dela”.

As notícias vieram por meio de uma carta onde a mulher o acusou de “provocar danos irreversíveis ao meio ambiente” por pescar no lago e pediu a ele que interrompesse suas atividades de pesca. Ele apenas ignorou a carta e seguiu com sua rotina.

“Há dois dias ela bateu em minha porta enquanto eu recebia alguns amigos e tomávamos umas cervejas. Ela tinha outra carta e foi dizendo de forma grosseira que tentou ser diplomática sobre minhas saídas para pescar, mas que agora tinha uma carta da associação do bairro me proibindo de pescar no lago”.

“Como estava ligeiramente bêbado eu disse a ela que a associação não poderia fazer qualquer coisa e fechei a porta na cara dela. Agora me sinto um idiota porque sei que agi errado com ela, mas ainda assim minhas pescarias não são da conta dela”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, as ações da mulher são confusas, já que ao pescar seus peixes ele acaba agindo de forma “sustentável”.

“É meio irônico ela agir dessa forma porque pescar sua própria comida utilizando um barco a remo é o mais sustentável possível”, comentou uma pessoa.

Outro afirmou que as atitudes da vizinha ao enviar cartas são igualmente danosas ao meio ambiente: “Sua vizinha é que deve parar de escrever cartas. Quantas árvores ela está disposta a desmatar para acusar você de danificar o meio ambiente?”.