‘Hoje é um dia de sorte’: piloto de avião avisou seus passageiros para ver algo único no céu

Um fato extraordinário ocorreu durante um voo da Filadélfia para Miami, nos Estados Unidos, que foi relatado pelo próprio piloto do avião aos passageiros.

Com isso, eles assistiram ao momento impressionate com espanto e de forma única, como detalhado pelo site Publimetro.

Piloto de avião avisou seus passageiros para ver algo único no céu

Enquanto os passageiros do voo aproveitavam a viagem, o piloto do avião interveio pelo sistema de som e chamou a atenção de todos.

Segundo o site, o piloto disse que era um dia de sorte, pois testemunhariam o lançamento de um foguete naquele momento.

O voo que aconteceu em 17 de julho, surpreendeu ao ver o movimento gerado pelo foguete e como o equipamento afastou cada vez mais da superfície da Terra.

Para imortalizar o momento que estava sendo presenciado, os passageiros resolveram registrar o lançamento, dando zoom no foguete que subia diante de seus olhos.

Durante esse período, o voo da American Airlines sobrevoava a costa da Flórida naquele país.

No vídeo é possível ver o lançamento do foguete e também ouvir as passageiros espantados com o fato de que raramente poderia ser testemunhado.

Ainda de acordo com as informações, liderada por Elon Musk, a empresa Space X lançou o foguete Falcon 9, que completou um novo recorde de lançamentos. Confira vídeo:

Com informações do site Publimetro