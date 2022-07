Ela deixou o restaurante após namorado se recusar a pagar a conta e explica o motivo

Uma mulher registrou seu desabafo em um fórum da internet, após vivenciar um episódio ao lado do namorado. Através do nome de usuário u/Fantastic_Ad_9067 no Reddit, nesta terça-feira (26), ela contou que deixou o restaurante após a recusa de seu parceiro em pagar a conta.

“Eu havia emprestado algum dinheiro ao meu namorado há algumas semanas por causa de algo que ele precisava e prometeu me pagar de volta o mais rápido possível”, iniciou o relato.

De acordo com ela, seu parceiro deveria tê-la retornado o dinheiro há cinco dias, mas não aconteceu. Ainda assim, a mulher afirma ter sido paciente.

“Ontem tínhamos planejado sair com alguns amigos à noite para jantar. Depois que voltei do trabalho, fui assaltada no ônibus e tive todo o meu dinheiro e cartões roubados”, desabafou.

Após ter sido assaltada, cancelou seus cartões e só poderia ter acesso aos novos dados apenas no dia seguinte, quando tudo estivesse regularizado. Desta forma, acabou ficando sem dinheiro.

Mulher deixa o restaurante

Ao chegar no jantar com os amigos e namorado, a mulher conta que pediu seu dinheiro de volta, pelo menos para pagar sua refeição, já que havia sido assaltada e estava sem o valor. Ela recebeu um “não se preocupe” como resposta e seguiu a noite.

“Quando pedimos [a comida], ele só solicitou para si mesmo e me disse que não podia cobrir o meu no momento, então seria melhor eu não pedir nada, apenas dar algumas mordidas de sua refeição”, escreveu ela.

A mulher conta que ficou frustrada e brava com a situação, pois seu namorado prometeu que devolveria seu dinheiro há dias, mas tinha adiado o débito da dívida.

“Ele alegou que algo aconteceu e não poderia devolver [o dinheiro], mas então pediu uma boa refeição para ele e apenas me disse para pegar seus restos porque não iria pagar pelo menos minha refeição”, revoltou-se.

“Eu disse a ele que isso era ridículo, me levantei e fui embora. Nossos amigos agora acreditam que foi muito ruim da minha parte me levantar e sair e que eu deveria ser educado e ficar lá. Não consigo entender muito bem essa lógica”, finalizou.

