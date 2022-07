Dono de pizzaria no Piauí ‘trolla’ cliente que tentou aplicar golpe do Pix falso

O dono de uma pizzaria em Teresina, no Piauí, resolveu dar uma lição em um golpista que tentou fazer um pedido usando um Pix falso na última segunda-feira (25). Mediante a falta de pagamento, ele mandou entregar ao rapaz uma pizza sem recheio e um suco com sal. As informações são do portal de notícias “G1″.

Robson Costa notou no aplicativo do banco uma transferência no valor de R$ 0,01, o que o deixou em alerta. Ele contou que já estava atento ao golpe após tomar um prejuízo de R$ 300 há cerca de um mês.

Minutos depois, a atendente do estabelecimento informou que não estava conseguindo conferir a entrada de um pagamento de um cliente que havia mandado o comprovante. Eles notaram, então, que se tratava de um documento falso.

O que houve foi o seguinte: com os dados da transferência de R$ 0,01, o homem editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55.

‘Aqui se faz, aqui se paga’

Ao perceber que provavelmente se tratava do mesmo homem que já tinha aplicado o golpe dias atrás, o dono e os funcionários da pizzaria resolveram “trollar” o “espertinho”, entregando uma pizza sem recheio e um suco com sal.

“A pizzaiola deu a ideia de mandar só a massa seca e ela escreveu o nome ‘pix fake’ na caixa. Para o refrigerante, pegamos a garrafa vazia e colocamos um suco em pó. O entregador disse que ele ainda poderia beber o suco, aí colocamos sal”, disse Robson ao “G1″.

Quando a entrega foi feita, as suspeitas se comprovaram: as características físicas do rapaz que recebeu o pedido eram semelhantes as do homem que tinha aplicado o golpe anteriormente.

Troca de mensagens

O golpista enviou na sequência uma mensagem pelo WhatsApp à pizzaria, dizendo que não tinha entendido a entrega. Depois, bloqueou o restaurante.

A brincadeira, contudo, não parou por aí. Foi enviado junto com a pizza sem recheio um pênis de borracha. Por outro número, funcionários pediram que o golpista devolvesse o objeto.

“Ele disse que vai devolver e mandou uma mensagem dizendo que ‘roubou pra comer’”, afirmou Robson.

No entanto, outro empresário informou em um grupo de empreendedores que o mesmo homem estava tentando aplicar o golpe, dessa vez pedindo cervejas.

