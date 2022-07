Cachorro que ajuda amiga de quatro patas a buscar graveto no mar faz sucesso nas redes; ‘doguinha’ tem medo de ondas

Um vídeo muito fofo ganhou as redes sociais ao mostrar a amizade entre dois cachorros da raça Golden Retriever.

A fêmea, Lady, ama brincar na praia, mas morre de medo das ondas. Por isso, Maiu, o macho, se dispõe a buscar um graveto no mar e entregá-lo para a amiga. O vídeo, postado no perfil @ladyandtheblues no TikTok, mostra a cena.

Assista:

Amizade e companheirismo

Erika Ekman é a tutora de Lady e falou ao portal “The Dodo”. No Brasil, as informações foram replicadas pelo “Canal do Pet”, do “IG”.

Ela e os doguinhos vivem na Califórnia, nos Estados Unidos. Erika contou que a cadela nunca gostou de nadar e que tem medo de ondas, mas com o tempo se acostumou a entrar - de leve - na água.

Lady e Maui se conheceram em um parque para cães e, desde então, se tornaram melhores amigos. “Maui é como um irmão mais velho para Lady, e Lady é como uma irmãzinha atrevida, sempre levando o crédito pelo que faz. É tão fofo e engraçado!”, disse Erika ao “The Dodo”.

Ainda de acordo com Erika, as brincadeiras aquáticas entre os dois doguinhos não acontecem só na praia, ,as também na piscina. “Maui sempre busca os brinquedos na piscina para Lady. Ela gosta de sentar e esperar nas escadas e pegar o brinquedo da boca do amigo e levar o brinquedo para um lugar seguro”, completou a tutora.

