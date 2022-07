Brasileiro injeta óleo no braço para ficar mais musculoso, pois se nega a ser magro

Brasileiro injeta óleo no braço para ficar mais musculoso, pois se nega a ser mais magro (Reprodução/TikTok @valdirsegatooficial)

Valdir Segato, conhecido como ‘Hulk brasileiro’, ficou famoso há alguns anos por sua estrutura de músculos grandes e exagerados. No período, os médicos informaram ao fisiculturista que ele deveria parar de se injetar, pois o procedimento estava colocando sua saúde em risco.

Caso revivido pelo portal UPSOCL, a história de Valdir já foi destaque em diversos veículos da imprensa nacional e internacional. Embora tenha recebido orientação médica na época, Valdir afirmava que a decisão era sua e continuaria fazendo por gostar de sua aparência.

O procedimento de injetar-se envolvia sessões contínuas de Snythol, uma substância comum entre os fisiculturistas, porém extremamente perigosa para a saúde.

“Syntherol, é uma mistura de óleo, lidocaína e álcool benzílico que é injetada diretamente no músculo. Funciona como um implante, causando um aumento imediato de volume”, disse o Dr. César Kálazich à BBC Mundo.

Orientações médicas

Segato foi informado pelos médicos, em 2016, que o produto utilizado por ele poderia acabar o desfigurando por fibrose muscular, ou seja danos permanentes nos nervos e nos músculos. Além disso, poderia sofrer embolias gordurosas nos pulmões, capaz de custar até sua vida.

Embora ciente dos riscos, o fisiculturista não se importava muito com as orientações. Sua aderência aos músculos se iniciou quando teve grande perda de peso em sua fase jovem, período em que era viciado em drogas.

Ao conseguir abandonar o vício, entrou para a academia, com o intuito de melhorar seu aspecto físico. Contudo, não era possível atingir seu objetivo de forma natural e acabou aderindo a sugestão de uma pessoa para iniciar o Synthol.

“Valdir diz que tem uma personalidade viciante, o que significa que não demorou muito para ele ficar viciado nas coisas e como elas o faziam parecer”, disse à Ladbible.

Mesmo com as críticas, Segato parecia não se importar e afirmava ser uma questão de vontade própria. “Os médicos dizem para eu parar de usar, o conselho que eles me dão é parar de usar. Mas é minha decisão usar porque quero, porque gosto”, disse ele.