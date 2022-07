[VÍDEO] Robô de xadrez quebra dedo de criança durante campeonato

Riscos de acidentes em campeonatos esportivos é algo bem comum, mas quando se trata de xadrez esse risco é reduzido a praticamente zero - ou espera-se que assim seja. Contudo, recentemente uma criança foi vítima de um raro caso de acidente no jogo.

Ao participar do Moscow Chess Open, um campeonato de xadrez na capital da Rússia, um menino de sete anos teve seu dedo quebrado pelo robô contra quem disputava a partida.

Um vídeo do momento foi divulgado pelo canal Baza do Telegram. Nas imagens, é possível ver o dedo do garoto sendo comprimido pelo braço robótico durante vários segundos. Ele só consegue se libertar quando três homens e uma mulher intervêm.

Assista ao momento:

O presidente da Federação Russa de Xadrez, Sergei Lazarev, concedeu uma entrevista à agência de notícias TASS sobre o caso.

“O robô quebrou o dedo da criança - isso é ruim, é claro. O robô foi alugado por nós, é exibido em muitos lugares, por um longo tempo, com especialistas. Aparentemente, os operadores não cuidaram disso”, declarou ele.

“A criança fez um movimento e, depois disso, é necessário dar tempo para responder ao robô, mas o garoto se apressou, o robô o agarrou”, explicou Lazarev.

O campeonato foi realizado entre os dias 13 e 21 de julho. O garoto voltou a competir no dia seguinte ao acidente, com ajuda de voluntários.

“Ele terminou o torneio usando gesso e os voluntários ajudaram a registrar movimentos”, relatou o presidente da associação.

“Os pais querem recorrer ao Ministério Público, vamos nos comunicar, entender e tentar ajudar [a família] o máximo que pudermos. E os operadores de robôs, aparentemente, terão que pensar em fortalecer a proteção para que tal situação não aconteça novamente”, disse Lazarev.

