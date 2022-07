Em um momento impressionante, um vídeo flagrou o momento em que um jacaré salta de um rio e abocanha um drone de R$ 7 mil em pleno voo.

Como detalhado pelo site G1, o animal que mora no Rio Javaés, no Tocantins, aparentemente não curtiu ter sua “privacidade invadida”.

Enquanto o drone comandado pelo cinegrafista Luciano Souza sobrevoava a região, o animal saltou da água rapidamente e abocanhou o aparelho em pleno voo.

Vídeo flagra momento em que jacaré salta de rio e abocanha drone de R$ 7 mil em pleno voo; confira registro

Segundo o site, era a primeira vez em que ele colocava o equipamento no ar. ”Na hora que fui filmar o rio vi dois jacarés e acabou que dei mole e ele pegou meu drone”.

“Subiu muito alto, o jacaré. Fiquei sem reação na hora. Ele foi muito rápido. Só quem viu tem noção”, contou ao site G1.

O registro acabou viralizando nas redes sociais rapidamente e gerando inúmeras reações dos usuários.

“O bicho só quer o direito a privacidade dele”, “E vc achando que jacaré não voa” e “Era invasão de privacidade e o Sr. Jacaré agiu em legítima defesa” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 4,5 milhões de reproduções. Confira vídeo:

Com informações do site The Mirror