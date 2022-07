Veja as curiosidades sobre Beluga, o avião ‘diferentão’ que pousou no Brasil

Não é todo dia que é possível avistar uma baleia voando. E foi o que aconteceu neste último final de semana no céu do Brasil. O avião Airbus Beluga ST, que tem esse nome por causa do formato parecido com o da baleia beluga, também chamada de baleia-branca ou beluca, pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (25), trazendo dentro dele um helicóptero de luxo.

Segundo o G1, é a primeira viagem do modelo pela América Latina. De acordo com o site especializado em aviação, AEROIN, o helicóptero transportado, que chegou à cidade com um dia de atraso, é o modelo ACH160 com o valor aproximado de US$ 16 milhões. A aeronave Airbus Beluga ST possui esse formato justamente para carregar itens grandes e pesados, como peças inteira de aviões.

Por onde passou Beluga levantou curiosidade, tanto pelos aficionados em aviação quanto da população leiga. Diversos vídeos que circulam na internet mostram a passagem dele por algumas regiões.

O vídeo a seguir mostra o seu pouso em Fortaleza, segundo a postagem no TikTok.

Assista ao momento em que avião passa por ‘batismo’:

Batismo do Avião Cargueiro da @Airbus na sua primeira visita ao Brasil, uma aeronave chamada carinhosamente de ( Beluga).

Anv A300-600.



— Alexandre Alves (@alexandrebasc) July 25, 2022

São Paulo recebeu outro avião ‘raro’ um mês atrás

Nos dias 18 e 19 de junho o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi quem recebeu a vista de um avião incomum. O modelo Airbus A340-600 de 75 metros de comprimentos passou pelo país para transportar cargas. Ele éw considerado um dos mais compridos aviões comerciais do mundo e passou a exercer a função de cargueiro devido à pandemia.

São Paulo recebe voo raro de um dos aviões mais compridos do mundo. Assista ao vídeo com a decolagem Imagem: reprodução (Youtube SBGR Live)

Esses são os maiores aviões do mundo: