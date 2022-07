Mulher leva seu cachorro ao funeral do avô e acaba causando uma grande briga

Uma mulher está sendo duramente criticada por decidir levar seu cachorro até o funeral de seu avô. Segundo ela, além da presença do animal ser reconfortante, também seria uma maneira de honrar a memória de seu ente querido.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a jovem conta que recentemente precisou lidar com a perda repentina de seu avô.

“Eu era muito próxima ao meu avô e recentemente precisei me despedir dele. Foi ele quem me deu meu cachorro, Oswald, quando eu era criança e nós três éramos inseparáveis”, conta.

Ela então decidiu que seria uma boa ideia levar Oswald para se despedir de seu avô e acompanhá-la durante o funeral, mas sua família não pensou da mesma forma.

“Eles disseram que animais não seriam permitidos e que eu deveria deixar Oswald em casa, mesmo comigo implorando eles não cederam”, revela a jovem que conseguiu burlar as regras para levar seu acompanhante canino.

Ela conseguiu levar o cachorro, mas comprou uma briga

Sem aceitar a determinação de seus parentes, a jovem conseguiu burlar as regras e entrar acompanhada de Oswald no local onde estava sendo realizado o funeral de seu avô.

“Ele foi comigo ao funeral e se comportou bem. Ficou sentado nos meus pés o tempo. O problema todo foi quando minha tia o viu e começou a gritar comigo me acusando de estar desrespeitando a memória do meu avô”, revela a jovem.

“Eu não consegui me segurar e perdi a cabeça. Disse a ela meus motivos para levar Oswald até lá e acabamos em uma gritaria generalizada que acabou com todo o funeral”.

Para grande parte dos usuários do Reddit, ela realmente errou ao levar o cachorro: “Você desobedeceu sua família e levou um cachorro para um lugar que não deveria. Pode ser perturbador, mas existem razões pelas quais animais não são permitidos em determinados lugares. Tente visitar o túmulo de seu avô acompanhada de seu cachorro em outra hora”.