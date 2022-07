Menino é banido de casamento após destruir o vestido da noiva

Uma noiva se viu em uma situação completamente delicada depois que seu sobrinho, de 9 anos, decidiu destruir seu vestido de noiva pouco tempo antes do casamento. Esgotada, ela decidiu tomar uma atitude drástica e proibiu o menino de comparecer à celebração.

Após ser julgada por parte de sua família, a noiva desesperada compartilhou sua história em uma publicação anônima no Reddit, onde também pediu a opinião de outras pessoas sobre sua atitude e sobre como lidar com a reação de sua irmã.

Segundo seu relato, tanto ela quanto o noivo decidiram que não querem a presença do menino, de 9 anos, em seu casamento, e o principal motivo é o comportamento desafiador e descontrolado do garoto, que é acobertado pela própria mãe.

“Ele é barulhento, não consegue ficar quieto um minuto e é impossível de ser controlado. Ele até mesmo destruiu meu vestido de noiva”, revela a mulher.

Por ser estilista, ela mesma decidiu se ocupar em moldar e costurar seu vestido de noiva, para isso utilizou um espaço no escritório de sua casa onde mantinha a peça guardada para realizar os pontuais ajustes e acabamentos.

“Um dia minha irmã apareceu aqui com meus dois sobrinhos sem ser convidada e sem avisar antes. Eu disse a eles que não deveriam entrar no meu escritório, mas ainda assim meu sobrinho foi lá e cortou meu vestido propositalmente! Ele fez isso enquanto eu estava na cozinha pegando alguns lanches para eles e para minha filha, que brincava com a prima na sala”.

“Quando minha irmã soube ela nem sequer o fez se desculpar e me culpou por deixar a tesoura acessível em um quarto em que meu sobrinho não deveria nem ter entrado”, relata a mulher.

A decisão não foi bem recebida pela família

Diante da atitude do menino e do histórico dele em outros eventos familiares, a noiva decidiu tomar a difícil decisão de proibir a presença do menino em seu casamento.

“Minha irmã tem dificuldades em conseguir babás para ele por causa de seu comportamento, ele já recebeu diversas suspensões na escola por conta disso além de ter sido banido de diversos eventos! Ainda assim, minha irmã não faz nada para corrigir seu comportamento”, revela.

“Quando comuniquei minha decisão para minha irmã ela simplesmente surtou e disse que se o filho dela não puder ir, ela também não vai. Ela também me questionou sobre proibir a presença do filho do nosso irmão, o que eu não fiz porque ele se comporta”.

Após saber da decisão da noiva, a mãe do menino fez um post expondo a situação no Facebook no qual afirmou que a noiva “odeia o sobrinho” e que não vai convidá-lo “somente por causa de um problema com o vestido”.

“Ela ainda reclamou com minha mãe, que ficou ao lado dela dizendo que é injusto eu convidar meus outros sobrinhos e não convidar ele pois assim o farei se sentir como ‘o errado’ da situação toda. Meu irmão está ao meu lado e acha que isso poderá fazer minha irmã repensar o comportamento do filho. Não quero arriscar um dia que eu lutei tanto para planejar”, finaliza a noiva.

Ela rapidamente ganhou apoio dos demais usuários do Reddit que disseram que aceitar o “presente” de não ter a irmã no casamento é a melhor forma de lidar com a situação.

“Aceite a oferta dela de não comparecer ao casamento. É a melhor decisão”, afirmou uma pessoa ao que outra completou: “Considerando o fato de que sua irmã acobertou o filho, que é crescido o bastante para usar uma tesoura ‘acidentalmente’, sua reação é apropriada”.