Jovem se torna ‘motivo de piada’ na família por causa do nome de seu gato

Um jovem de 14 anos está se sentindo completamente desolado após virar motivo de piada entre sua família por causa do nome escolhido por ele para seu gato.

Conforme relato publicado pelo adolescente no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, os momentos de alegria com a chegada do animal rapidamente se tornaram momentos carregados de “culpa” e tristeza.

Após ficar extremamente feliz por poder adotar um gato no seu aniversário de 14 anos, o jovem não imaginava que o nome escolhido por ele para o animal faria ele se tornar alvo de ataques na própria família.

Ele agora se sente “culpado” por “atrapalhar” sua família e deixá-los irritados com sua escolha.

“Sempre amei gatos e queria muito ter um. Fiquei extremamente animado ao saber que meu pai me deu um gato de aniversário e quase chorei com a notícia. Quando descobri que meu gato é muito tímido eu só consegui gostar ainda mais dele porque também sou assim”, revela o jovem.

A família zombou de sua escolha

Tudo ia bem entre o jovem e seu novo animalzinho, até que ele decidiu contar o nome escolhido para seu gato e o significado por trás de sua escolha.

“Pensei por muito tempo sobre o nome dele, até que finalmente escolhi chamá-lo de Albert. Esse é o nome do meu YouTuber preferido, sei que é meio estranho para um animal de estimação, mas tem um significado especial para mim”, revela o adolescente.

No entanto, a família dele não pensou da mesma forma e todos se recusaram a aceitar sua escolha. “Eles começaram a me chamar de idiota por causa do nome e disseram que eu os estou envergonhando. Eu entendi isso, mas ai eles vieram me dizendo para chamar o gato por um ‘nome mais fofo’, como ‘Coco’, ou algo do tipo. Eu não quero isso”.

“Eles agora estão bravos comigo e deram outro nome para o meu gato. Isso me incomoda, mas eu entendo. Por outro lado, me sinto culpado por deixar minha família chateada comigo”, finaliza o adolescente.

Rapidamente os usuários da plataforma se solidarizaram com a situação do garoto e fizeram o possível para tranquilizá-lo.

Leia também: Mulher leva seu cachorro ao funeral do avô e acaba causando uma grande briga

“Nomes humanos para animais de estimação são os meus preferidos. A única coisa realmente estranha é o fato de isso chatear eles, não há nada de errado com sua escolha”, afirmou uma pessoa.

“É o SEU gato e você é responsável por nomeá-lo. Além disso, acho Albert um nome muito fofo para um gato”, comentou outra.