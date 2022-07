Gato abandonado revela algo especial e resgatadora fica impressionada com a descoberta (BRENDA WILKINSON/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Acostumada a cuidar de gatos abandonados em diversas condições médicas complexas, Brenda Wilkinson possui um vasto repertório desde que fundou o instituto Hands of Mercy Cat Sanctary (Santuário Felino Mãos de Misericórdia, em tradução livre). Contudo, surgiu um gatinho preto em sua vida, mas havia algo nele que ela nunca tinha visto antes. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao trazer o gato para casa com ela, em uma noite, algo incomum foi percebido. “Quando eu o segurei, ele se enrolou em uma bola com os pés sobre a cabeça”, disse Wilkinson ao The Dodo. “Como um pequeno inseto prateado.”

Wilkinson resgatou o gatinho, cujo nome é T’Challa, após um homem ter notado sua presença no quintal de outra pessoa. Ao perceber que ele estava doente, buscou por ajuda.

“Ele estava com fome, com sede e não conseguia ficar de pé”, disse Wilkinson. “Eu realmente não esperava que ele sobrevivesse à noite.” Embora as esperanças estivessem limitadas, a fundadora do instituto estava determinada a ajudá-lo e o levou para o santuário.

“Tudo o que ele quer é ser abraçado e amado. Não sei o que aconteceu com ele e seu passado ou por que alguém o jogou fora, mas só quero consertar tudo para ele”, escreveu Wilkinson em uma postagem nas redes sociais.

Descoberta e diagnóstico

Ao levar T’Challa para seu lar, a resgatadora notou que ele não era como outros gatos que já passaram por suas mãos. Sempre quando ela o pegava para alimentá-lo com colher ou lhe dar remédio, o corpinho do felino se enrolava como uma bola e se enrijecia.

“Quando tentei colocar a medicação em sua boca, sua cabeça enfiou muito forte e veloz”, disse Wilkinson.

Embora tivesse levado o gatinho para o veterinário, não obteve respostas sobre a reação do pet. “Ele passou por um monte de testes e ninguém sabe por que seu corpo faz isso”, disse Wilkinson. Os veterinários creem que isso pode ter relação com uma condição neurológica subjacente, mas não se sabe qual – ou como surgiu.

“Pode ter sido desde o nascimento ou algo que aconteceu com ele”, disse Wilkinson. “Seja o que for, é algo com o qual ele pode viver.”

T’Challa continuou seguindo tratamento, enquanto aprendia comer sozinho e se equilibrar novamente. Já em seu estado saudável, o pet foi levado ao centro de adoção e prontamente encontrou uma nova família.

“Ele sabe que está em casa e que não vai a lugar nenhum”, disse Wilkinson. “Ele é um milagre.”