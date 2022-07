Filho de Maurício de Sousa compra placa de vídeo de R$ 14 mil e recebe areia no lugar. Veja como a história terminou

Em vídeos publicados recentemente em seu TikTok, o streamer Maurício Takeda de Sousa, filho de Maurício de Sousa, responsável por criar a Turma da Mônica, mostrou a dor de cabeça que passou após adquirir uma placa de vídeo GeForce RTX 3090 TI avaliada em mais de R$ 14 mil e receber potes de areia no lugar.

Na ocasião, ele fez um unboxing mostrando o golpe e explicou que estava tentando resolver com a empresa responsável pela venda e transporte do produto, mas que só recebia e-mails pedindo prazos de espera.

“No mesmo dia eu já entrei em contato exigindo o envio da placa, como consta no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, mas eles não puderam fazer muita coisa, além de repassar meu problema para um outro departamento de ‘objetos de alto valor”, explica Maurício em vídeo publicado no dia 12 de julho na sua página.

Muitas pessoas comentaram que essa grande marca também revende de outras empresas, porém em outro vídeo, Maurício explica que, tanto a venda quanto o transporte foram feitos pela própria rede.

Nessa mesma publicação Takeda disse que voltaria a dar mais informações quando o caso estivesse resolvido. E foi o que aconteceu na última segunda-feira (25).

Streamer recebe compra correta após 20 dias

“Depois de 20 dias desde a compra eu recebi a tão esperada e sonhada placa de vídeo”, comenta o jovem. Ele diz que as coisas ‘começaram a andar’ após ele conversar diretamente com o Departamento de Relações Executivas da Amazon, que foi atrás de uma loja parceira para fornecer e enviar do produto.

“Queria agradecer imensamente a todos que me apoiaram nas redes sociais, minha família, amigo e aos jornalistas, porque, sem dúvidas, foi tudo muito mais rápido por conta de toda essa repercussão”, comenta. Ele também dá a dica para que, sempre que comprar algo na internet, filmar a abertura da embalagem para evitar maiores problemas.

“Este é o último vídeo, apesar da novela ainda não ter terminado porque ainda tenho prejuízos a cobrar”, finaliza.

