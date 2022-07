Ele achou que seria uma boa ideia nomear a filha com o apelido da ex-namorada

Um homem está se vendo em apuros depois que sua esposa descobriu de onde veio a inspiração para o nome da filha do casal. Segundo ele, o nome era um apelido utilizado para sua primeira namorada, anos antes de conhecer sua companheira.

Contando sua história no Reddit, o homem conta que é casado com sua esposa, Sally, há 4 anos e que juntos são pais de “Laurie”, que tem apenas 6 meses de vida.

Em seu relato ele explica que antes de conhecer sua esposa tinha uma namorada chamada Lauren, a qual conheceu na época da escola e se separou quando precisou se mudar para fazer faculdade em outro estado.

“Lauren foi uma pessoa importante na minha vida e mantivemos um relacionamento amigável sempre que eu estava na minha cidade natal visitando meus pais. Em algumas ocasiões saímos juntos como amigos, mas cortei o contato com ela depois que comecei a namorar com minha atual esposa”, revela o homem.

Ele então conta que a gravidez de sua primeira filha aconteceu durante a pandemia e que, por conta da preocupação de sua esposa quanto a covid-19, eles acabaram não visitando seus pais após o parto.

“Quando Laurie nasceu, meus pais disseram que eram velhos demais para viajar para o outro lado do país e decidimos esperar as coisas se acalmarem para podermos viajar e apresentar a neta para eles.

Encontro inesperado

Segundo o homem, há aproximadamente 1 mês sua esposa se sentiu confortável em voltar a rotina e concordou em fazer uma viagem para visitar os sogros na cidade natal de seu marido. No entanto, a viagem guardava muitas emoções.

“Quando chegamos nós paramos em um supermercado para comprar algumas fraldas, percebemos que não tínhamos levado o bastante para nossa estadia de duas semanas. Quando entramos no local acabamos dando de cara com minha ex-namorada, Lauren”, conta o homem.

Ele então apresentou a ela sua esposa e filha, mas não esperava o comentário da mulher ao saber o nome da criança: “Ela sorriu quando ouviu o nome da minha filha e comentou que era o apelido que eu costumava usar para ela quando estávamos namorando”.

Diante da revelação, o homem conta que Sally ficou extremamente irritada e saiu do mercado na mesma hora, ela então seguiu dirigindo até a casa dos sogros sem fazer qualquer comentário.

“Tentei explicar a ela que minha sugestão não teve qualquer ligação com Lauren e que não tenho mais sentimentos por ela. Eu apenas me lembrei do apelido e achei que seria um nome bonito. Ela só me respondeu com acenos e permaneceu assim até que ontem me perguntou se eu tinha superado Lauren quando tivemos nossa filha, ao que eu prontamente disse que sim”, finalizou o homem.

Para os usuários da plataforma, ele realmente está em uma saia justa: “Você estragou completamente a experiência e a relação da sua esposa com sua filha. Ela agora ODEIA o nome da menina”.

“Você acha que está tudo bem em dar para sua filha o nome de sua ex-namorada? Como isso pode acabar bem? Sua esposa agora sabe que você pensava em outra mulher na hora que ela estava passando pela gestação de sua filha. Você agiu de forma irresponsável e egoísta”, afirmou outra pessoa.