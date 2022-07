Ela acredita ter indícios claros de que o vizinho a está espionando

Uma mulher está completamente preocupada depois que seu vizinho deixou escapar, durante uma conversa, detalhes de sua vida que não foram compartilhados com ele.

Nervosa com a situação, a mulher decidiu contar sua história em uma postagem feita no fórum online Mumsnet, que foi compartilhada pelo The Mirror.

Conforme seu relato, a mulher acredita que o vizinho possa estar espionando sua casa depois que ele revelou saber que ela adquiriu um novo notebook, mas ela não contou a ninguém sobre sua nova compra.

“Temos um vizinho que parece sempre saber sobre as coisas que acontecem em nossa casa sem que alguém daqui conte para ele. Por exemplo, na semana passada nós compramos um novo notebook após o antigo dar problema”.

“Não comentamos disso com ele e muito menos falamos sobre isso no nosso quintal, mas hoje ele veio aqui, por cima da cerca, e perguntou para meu marido se ele estava gostando do novo computador”, revela a mulher.

Eles estão preocupados

Segundo a mulher, essa não foi a primeira vez que o vizinho revelou saber de algo sobre eles que não foi mencionado antes.

“Acho que ele nos viu carregando o computador. Pode não ser um item com uma embalagem grande, mas definitivamente não comentamos sobre isso com ele. Ou ele está nos espionando ou fica nos vendo através da câmera de sua campainha. Inclusive, eu já o peguei nos espionando anteriormente”, comenta a mulher.

Ela então pediu para que outros usuários da plataforma compartilhassem situações semelhantes para poder avaliar se realmente está certa em se preocupar ou se está exagerando.

“Minha vizinha agora está abrigando seu neto. Ele toca bateria o tempo todo e usa drogas no jardim com uma certa frequência”, contou uma pessoa.

“Alguns vizinhos realmente podem ser perigosos, já soube de casos de invasão e são mais comuns do que parecem”, comentou outro usuário do fórum.