Com ou sem queijo? Carioca descobre como é feita pizza de calabresa em SP e se revolta

Como é feita a pizza de calabresa em sua região? Um rapaz viralizou na internet recentemente ao compartilhar sua revolta com a forma que ela é servida na cidade de São Paulo.

Calabresa é, definitivamente, um dos sabores mais populares em pizzarias de todo o Brasil - talvez só perca para mussarela. Com tanta demanda, é natural que ela não tenha exatamente a mesma cara em todo o país.

Contudo, o designer Asafe Malafaia não gostou nem um pouco do que viu quando se deparou com a pizza de calabresa de São Paulo.

Vale ressaltar aqui que em suas redes sociais, Asafe se identifica com carioca - onde o sabor é feito geralmente com calabresa e queijo. Já na capital paulista é servida de forma diferente, combinando calabresa, molho de tomate e cebola em rodelas.

No último sábado (23), ele resolveu fazer uma encomenda em uma pizzaria paulistana, sem saber das diferenças entre as versões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao receber o prato, ficou revoltado e logo foi reclamar com o estabelecimento.

A pizzaria em questão explicou que a pizza de calabresa não acompanha queijo. Revoltado, postou o print da conversa e reclamou com seus seguidores.

“Gente??? A pizza seca, só massa e calabresa e eles achando isso normal”, disse, espantado, via Twitter.

gente??? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a pizza SECA só massa e calabresa e eles achando isso NORMAL pic.twitter.com/nfNJgA4tFD — 𝓐𝓼𝓪𝒻𝓮 ✧ ✰ ツ (@latinboy420) July 24, 2022

Para se lembrar da pizza que está acostumado a consumir, Asafe contou aos seguidores que precisou adicionar ele mesmo o queijo.

“Que humilhação, tô indo no mercado aqui do lado comprar queijo e colocar por cima da pizza”, relatou após a reclamação.

Não demorou para o tweet furar a bolha de seus seguidores e começar a ser compartilhado por brasileiros de outros estados, compartilhando da mesma revolta.

PAULISTA COME PIZZA SEM QUEIJO IRMÃO COMO ASSIM https://t.co/L1fhL5c67k pic.twitter.com/X4HeLVW9jp — moni☂︎ | 📖: O Castelo Animado (@roronoamo) July 26, 2022

Por deus o povo desse estado que eu não quero citar é completamente louco defendendo suas sandices com frases do tipo “quem colocaria queijo numa pizza de calabresa isso é um crime” juro desejo pousa e paz pro coração deles pq a sanidade já foi https://t.co/9jlP69G91k — mãecelo (@marcelo_ac) July 25, 2022

As respostas desse tweet sao absurdas.

Paulista defende pizza sem queijo...pizza SEM QUEIJO!!! MEU DEUS! https://t.co/txeJtHkAWa — Bertino Allbyn. O lalafell sarrador (ou Diego) (@difbtt) July 25, 2022

Olhe sinceramente depois de passar uns 10 minutos vendo paulista dizer que é normal pizza vir sem queijo eu fico ainda mais feliz por ser de recife, bando de gente esquisita https://t.co/bwiSSv1fE0 pic.twitter.com/kLy7qLksUK — Peter Pan GIRLS ARE BACK PORRA (@nunesludhi) July 25, 2022

Teve quem se identificasse com a versão paulistana e defendesse a versão sem queijo.

Silêncio, as pessoas de fora de São Paulo estão descobrindo que nem toda pizza vai queijo https://t.co/Ifo62SWgI3 — カウボーイ (@pedrotakemoto) July 25, 2022

Se eu peço uma pizza de calabresa e os cabra me metem QUEIJO nela eu tenho um troço https://t.co/RUlwdIrhFQ — ricardo (@veinaoseipraque) July 26, 2022

A polêmica reacende um debate frequente nas redes sociais sobre como determinados pratos devem ser feitos. Coxinha só pode ter recheio de frango? Açaí tem permissão para ser doce? Feijão tropeiro vai ovo cozido ou mexido?

Para pedir uma pizza de calabresa com a presença de queijo nas pizzarias da cidade de São Paulo é preciso lembrar que, nos cardápios, elas geralmente levam o nome de toscana. Fica a dica para turistas de outros estados que não desejam receber a versão acebolada.

Leia também: Noivos vão “à caça” de guardanapos alugados que sumiram após festa de casamento