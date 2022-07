Bêbado, homem assume para a mulher grávida que está apaixonado pela irmã dela

Um homem se viu em apuros depois de confessar estar apaixonado pela irmã de sua esposa. Durante uma bebedeira ele acabou revelando seus sentimentos para sua companheira, que está grávida.

Chocada com a revelação, a mulher contou sua história por meio de uma publicação no Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror.

De forma anônima ela conta que teve um relacionamento muito próximo com sua irmã, sendo que ela a apoiou durante toda sua infância. Os problemas começaram quando seu marido conheceu o namorado de sua irmã e começou a ter alguns comportamentos estranhos.

“Eu me dei muito bem com o namorado da minha irmã, mas meu marido nunca gostou dele. Quando perguntei a ele o motivo, ele disse que achava que ele não era ‘bom o suficiente’ para minha irmã”, conta a mulher.

“Ontem a noite fomos surpreendidos com o namorado da minha irmã a pedindo em casamento. Estávamos comendo pizza, e eles bebendo cerveja, quando o namorado dela a pediu em casamento e ela aceitou. Quando chegamos em casa, com meu marido um pouco bêbado, ele me disse que não pretendia dormir e ficou na sala tomando mais uma cerveja”, revela.

No entanto, quando ela voltou para a sala se surpreendeu ao encontrar o marido chorando, mas o motivo foi ainda mais devastador: “Ele me disse que estava apaixonado pela minha irmã há anos, mas sabia o quão errado era isso”.

Ela ficou sem saber como lidar com a situação

Após sua primeira publicação, a mulher voltou ao Reddit para compartilhar uma atualização sobre seu caso. Segundo ela, o marido pediu desculpas por machucá-la e se dispôs a fazer o possível para a situação se resolver.

“Perguntei a ele se ele a amava mais do que a mim e ele disse que é um sentimento diferente e ele ainda disse que é injusto da minha parte dizer que ele ficou comigo só para estar perto dela. Ele também disse que me ama e prometeu fazer o que estiver ao alcance dele para salvar nosso casamento”, explica a mulher.

Depois da conversa, eles optaram por iniciar um tratamento de terapia em casal, mas as coisas complicaram ainda mais e a mulher decidiu se separar de seu companheiro.

“Ele chorou e me disse que não queria perder sua vida por causa de uma confissão feita durante uma bebedeira que não significava mais nada para ele. Depois afirmou que me ama e que quer ficar ao meu lado”, conta a mulher.

Ela então revela que acabou percebendo que sempre teve ciúme da forma como a irmã age e afirmou que a considera como sendo uma “pessoa melhor do que ela mesma”.

Para os usuários do Reddit, ela deve aceitar a situação e colocar um ponto final em seu relacionamento. “As crianças sabem quando um relacionamento não é saudável e elas serão mais felizes e melhores em uma casa em que os pais estão bem, mesmo não estando juntos”.

“Ter pais separados não é traumatizante, agora ter um pai apaixonado por sua tia é. Eu posso ver isso gerando grandes problemas para vocês no futuro”, comentou outra pessoa.