Após não ser convidada para o casamento, madrasta passa a perseguir a enteada

Uma noiva e sua irmã estão passando por maus bocados com sua madrasta. Segundo relato, publicado pela irmã da noiva no Reddit, a mulher passou a perseguir a noiva após descobrir que não foi convidada ou envolvida no casamento dela.

Conforme a publicação feita pela irmã da noiva de forma anônima, a mulher, de 33 anos, deverá se casar em breve e conta com a ajuda dela para realizar o planejamento de seu grande casamento. “Eu nunca desejei ter um casamento enorme, mas é o sonho da minha irmã e estou feliz em ajudá-la com isso”.

Segundo seu relato, as duas tem uma madrasta que está perto dos 40 anos, a qual chamaram de Becky, e duas irmãs adotivas que tem 12 e 14 anos respectivamente. Como as mulheres não tem um bom relacionamento com a atual esposa de seu pai, elas decidiram não envolver Becky e suas filhas nos planos do casamento, bem como também não as convidaram para a ocasião.

No entanto, ela não se conformou com isso e decidiu confrontar a noiva e sua irmã. Após descobrir por meio das redes sociais que as duas teriam um jantar para falar sobre o casamento, Becky decidiu aparecer de surpresa e exigiu ser convidada para a ocasião.

“Ele ficou completamente louca e começou a fazer uma grande cena no meio do restaurante porque ela e as filhas não foram incluídas no planejamento do casamento”, revela.

A noiva não mudou de opinião

Após a aparição surpresa de Becky durante um jantar, a mulher conta que sua irmã ficou completamente constrangida com a situação que rapidamente escalou para uma grande discussão quando sua madrasta começou a afirmar que o ciúme dela e de suas filhas é algo completamente “normal e saudável”.

“Eu disse a ela que se ela encara o ciúme excessivo delas como algo ‘normal e saudável’ que elas precisam urgentemente de uma terapia e tratamento psiquiátrico. Além disso, eu ainda disse que talvez eu devesse ligar para o serviço de saúde já que ela estava agindo como uma lunática e perseguindo alguém”, explica a mulher.

Depois do episódio no restaurante, ela conta que a irmã decidiu não convidar o pai para o casamento já que ele afirmou que só iria se a esposa fosse convidada. Ela agora será acompanhada pelo avô.

Apesar dessa decisão, algumas pessoas da família estão afirmando que a noiva e sua irmã agiram de forma desrespeitosa com a madrasta, mas elas insistem que foi a única forma. “Se eu fosse a minha irmã eu ainda iria atrás de uma ordem de restrição para garantir que a Becky não entre no casamento”.

Para os usuários do Reddit, elas realmente devem contratar um serviço de segurança para o casamento. “Contratem um segurança para o casamento! Por favor”.

“Não cabe a seus parentes opinar sobre algo que não estão vivendo. Além disso, respeito se conquista. Sua irmã também precisa parar de postar coisas sobre o casamento no Instagram, ela deve postar só depois do evento, assim sua madrasta vai parar de seguir os passos dela”.