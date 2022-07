Achado em porta-malas de carro alugado surpreende mulher e termina em caso de polícia

Uma mulher da cidade de Mullinavat, na Irlanda, teve uma surpresa ao abrir o porta-malas de um carro alugado e descobrir que o cheiro incômodo que sentia tinha um motivo específico e acabou terminando em um caso de polícia. Vamos entender melhor este caso?

Segundo o detalhado pelo portal Publimetro, a condutora, cuja identidade não foi revelada, retirou o veículo, porém durante o seu trajeto começou a sentir um cheiro estranho. Em um primeiro momento, ela chegou a acreditar que poderia se tratar de gasolina ou algo semelhante.

No entanto, como seguiu seu trajeto e o cheiro não desapareceu, ela resolveu parar o carro e revisar o porta-malas, tendo uma surpresa inusitada: havia um cadáver dentro.

Os detalhes do corpo encontrado pela mulher

Ao que se sabe, se trata de um homem de 40 anos que havia desaparecido duas semanas antes e que alugou o veículo antes da condutora.

O Irish Mirror questionou a empresa GoCar sobre a limpeza dos veículos entre os aluguéis de clientes e em comunicado, apenas foi informado: “A GoCar está ajudando a An Garda Síochána com sua investigação sobre o trágico incidente que ocorreu no início desta semana em Kilkenny. [...] Expressamos nossas mais profundas condolências aos entes queridos do falecido neste momento”, afirmaram.

Agora, a investigação segue em andamento e não há atualizações até o momento.

