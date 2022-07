VÍDEO: Momento revoltante em que mulher faz cocô no chão de cafeteria antes que homem pise e escorregue nele

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento revoltante em que uma mulher faz cocô no chão de uma cafeteria antes que um homem pise e escorregue nele.

O vídeo, que já ganhou quase 300 mil curtidas no TikTok depois de ser compartilhado pelo perfil @oppglobalmeme, mostra a mulher entrando no local enquanto algo parece cair, como detalhado pelo site Daily Star.

Na sequência, um homem entrou logo atrás dela, vestindo uma camisa vermelha, e se escorrega no que se acredita ser um cocô deixado no chão.

O vídeo também foi legendado: “Apenas uma senhora normal andando normalmente por uma loja”.

Como detalhado pelo site, acredita-se que o registro nojento tenha sido gravado em 2015, antes de ressurgir no TikTok na semana passada.

Nos comentários da postagem, alguns ficaram surpresos com a mulher casualmente fazendo cocô no chão, outros disseram que isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam.

Um usuário comentou: “Como alguém deixa cair isso em uma loja e continua?”

Outro escreveu: “Ela achou que ninguém iria notar?”

Um terceiro disse: “Trabalho no atendimento ao cliente no Reino Unido e isso aconteceu 4 vezes na minha loja em menos de 5 anos”.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 8 milhões de reproduções. Confira vídeo:

Com informações do site Daily Star