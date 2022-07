Vídeo: homem tenta fazer registro romântico com drone e situação quase termina em tragédia

Um registro romântico, este era o objetivo de um homem, cuja identidade não foi revelada, mas que ao final acabou saindo do controle e teve o vídeo divulgado na internet. Vamos entender melhor este caso?

Para quem está curioso, o sujeito que aparece na gravação tenta fazer um vídeo com sua companheira utilizando um drone, porém acaba perdendo o controle da pequena aeronave que atinge sua cabeça.

E embora tenham rido da situação, é possível ver o resultado do impacto que o drone teve na testa do homem, com um pequeno ferimento.

Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Media hora riéndome con esto 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0mr9rhmYOY — PABLO (@PabloMadridl) July 21, 2022

