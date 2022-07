VÍDEO: Bola de fogo causada por explosão de gás ‘engole’ homem no Recife; ele teve várias lesões

Bola de fogo causada por explosão de botijão de gás 'engole' homem no Recife (Reprodução/Twitter)

Uma explosão causada pelo vazamento de um botijão de gás deixou ao menos quatro pessoas feridas, no Recife, em Pernambuco, no domingo (24). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma bola de fogo “engole” um homem que retirava produtos de uma loja atingida (veja abaixo. ATENÇÃO, AS IMAGENS SÃO FORTES).

Vídeo registrou o momento de uma explosão causada por um vazamento de botijão de gás, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. O acidente, que aconteceu no domingo (24), deixou quatro pessoas feridas, de acordo com o SAMU pic.twitter.com/Dzstq0klQq — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) July 25, 2022

O caso aconteceu na Rua São Sebastião, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. O vídeo mostra quando a loja, que apresentava fumaça, tinha objetos sendo retirados por várias pessoas. Uma mulher gravava a situação, quando houve a explosão e um homem que estava bem na porta foi totalmente coberto pelas chamas.

Depois do clarão, é possível ver a correria no local. Já o homem atingido saiu às pressas, sendo que as roupas que ele usava estavam queimadas. O vídeo seguiu e mostrou o interior da loja, que também estava danificado pelo fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife. O rapaz sofreu queimaduras no rosto, braços e tórax.

O Samu destacou que, além do homem, mais três pessoas ficaram feridas, sendo que duas foram socorridas e a terceira se recusou a ir para o hospital.

As causas da explosão do botijão de gás ainda são devidamente apuradas pelo Corpo de Bombeiros.

