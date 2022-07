Sorvete que não derrete nem exposto ao fogo vira alvo de investigação na China; veja o vídeo

Sorvete que não derrete nem no fogo é alvo de investigação na China (Reprodução/Redes sociais)

Um sorvete virou alvo de uma investigação na China por um motivo incomum: ele não derrete mesmo se exposto a altas temperaturas. O produto, da marca Zhong Xue Gao, começou a intrigar os consumidores já que permanece intacto por muito tempo (veja no vídeo abaixo). Além disso, ele é tem um preço salgado, chegando a 70 yuans, ou cerca de R$ 60, e foi apelidado de “Hermes do sorvete”.

O caso ganhou repercussão depois que vídeos com o produto passaram a circular nas redes sociais. Nas imagens, o sorvete é exposto ao fogo por mais de 50 minutos, fica fora da geladeira por muito tempo e ainda assim permanece intacto. Esse fato, aliado ao alto preço, fez com que consumidores passassem a reclamar e a exigir que querem saber exatamente o que estão consumindo, segundo publicação do site “South China Morning Post”.

Um dos vídeos que mostra a experiência já foi visto mais de 500 milhões de vezes no “Weibo” e mostra que o sorvete ficou pegajoso ao ser aquecido no fogo, mas não derreteu. Assim, o caso ganhou repercussão e passou a ser investigado Departamento de Supervisão e Administração do Mercado de Xangai, segundo o site “China News Service”.

O órgão destacou que, apesar dos vídeos, “os resultados dos testes de instituições de testes profissionais devem ser mais confiáveis”, disse um funcionário. “Aos nossos olhos nus, o sorvete não derreteu. Mas esta conclusão seria melhor apoiada por dados científicos”, ressaltou ele.

Consta na embalagem que o sorvete de sabor coco, por exemplo, é feito de leite, creme de leite, polpa de coco, leite condensado e leite em pó. “Quarenta por cento deste sorvete são de materiais sólidos”, afirmou a empresa Zhong Xue Gao em comunicado divulgado no Weibo.

A companhia confessou que adicionou 0,032 gramas de carragenanas, que é um extrato de algas marinhas, em potes de sorvete com 78 gramas cada, mas disse que atende às regulamentações nacionais. A empresa ressaltou, ainda, que as carragenanas são amplamente aplicadas em sorvetes e bebidas.

