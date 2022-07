Prevendo a reação da sogra, mãe revela para ela o ‘nome errado’ de sua bebê

Uma jovem e seu companheiro estão precisando lidar com as atitudes incômodas da mãe do rapaz. Incapaz de guardar segredos sobre a gravidez de sua nora, a mulher compartilha todas as informações referentes a gestação em suas redes sociais.

Cansada da situação, a jovem mãe decidiu contar sua história no Reddit após tomar uma atitude drástica sobre o comportamento de sua sogra. Depois de lidar por semanas com a insistência da mulher, ela decidiu revelar um nome falso para sua filha na esperança de manter a verdadeira escolha em segredo.

De forma anônima ela escreveu: “Eu, de 23 anos, e meu noivo, de 25, estamos esperando nossa filha. Ela deve nascer no próximo mês. Estamos animados pois é nosso primeiro bebê então nos envolvemos em toda preparação para essa nova etapa de nossas vidas”.

“Tivemos o apoio de nossas famílias e eles estão animados, principalmente minha sogra. Apesar da animação ela é uma pessoa difícil e ainda não me aceitou como parte da família. Ela sempre faz comentários rudes a meu respeito e diz que meu noivo ‘caiu na armadilha de ter um filho meu’. Além disso, ela é daquelas mães que publicam nas redes sociais os mínimos detalhes da vida dos filhos”.

Segundo a jovem, nem mesmo seu pedido de casamento passou batido para a sogra, que anunciou o noivado antes que ela tivesse chances de contar para sua própria família. Temendo que a sogra fizesse o mesmo com o nome de sua filha, ela decidiu tomar uma atitude drástica: dar a ela um nome falso.

Ela deu um nome falso

Sabendo das atitudes da sogra, a jovem decidiu não revelar o verdadeiro nome de sua filha para a família de seu companheiro. Pensando nisso, os dois passaram algum tempo até conseguir achar o nome ideal, e por pouco não acabaram revelando a escolha antes da hora.

“Alguns dias atrás meu noivo deixou escapar para a mãe que escolhemos um nome. Ela começou a mandar mensagens insistentes querendo saber sobre nossa escolha, mas não queremos contar a ela para que o Facebook saiba antes de nossos amigos e familiares”, explica.

“Ela tentou usar a tática de culpar meu noivo e a mim por essa atitude e disse que iríamos proibi-la de conviver com a neta, então decidimos dizer a ela um nome falso, pedindo para que ela não revelasse a escolha no Facebook”.

Apesar dos pedidos, a jovem conta que apenas alguns minutos depois a sogra publicou a novidade nas redes sociais. “Disse a ela um nome falso e 5 minutos depois ela publicou: ‘Não posso acreditar que serei avó da bebê Charlotte! Estou orgulhosa do meu filho e de sua noiva’. Meu noivo ficou completamente enfurecido com ela”.

Desde então, eles estão sendo bombardeados de mensagens cobrando uma explicação, e a jovem passou a se questionar se agiu de forma errada ao revelar um nome falso para sua sogra.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Também sugiro que vocês esqueçam de contar a ela sobre o parto até saírem do hospital e estarem prontos para receber visitas”, comentou uma pessoa.

“Diga a ela que o nome era o correto, mas que o anúncio antecipado dela fez vocês alterarem a escolha. Dessa forma, ela ficará responsável por isso independente da forma que agir”, comentou outra pessoa.