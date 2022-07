Noivos vão “à caça” de guardanapos alugados que sumiram após festa de casamento

Um casal do Rio Grande do Norte viralizou no último fim de semana por um motivo peculiar: após a festa de casamento, que aconteceu no sábado (23), eles perceberam que parte da decoração tinha desaparecido. Dos 69 guardanapos alugados para enfeitar as mesas, 19 sumiram com os convidados.

E agora?

A solução que José Igor Mulatinho e Danielle de Fátima Santos encontraram foi mandar mensagens via WhatsApp e compartilhar um apelo no Twitter.

se você veio no meu casamento ontem e levou o guardanapo verde de tecido, me devolva por favor kkkkkk são alugados 🥹🫠 — igor 🦑13 (@iiggor) July 24, 2022

Não demorou e logo o tweet furou a bolha dos poucos convidados e alcançou pessoas de todo o país. “Testemunhos” semelhantes começaram a pipocar por todos os lados.

O povo querendo levar os jarros de vidro das mesas no meu casamento kkkkk eram do decorador https://t.co/1jOFyVefBH — Nathana (@ribeironathana) July 25, 2022

eu no casamento do meu melhor amigo tirando foto com a polaroid dele (((era de enfeite e tinha apenas 1 filme)) kkkkkkkkk te amo lucas s2 https://t.co/89UY1xurYx — iCarlys (@carloszaraujo) July 25, 2022

com esse post descobri que roubaram os vazos alugados no casamento da minha mae https://t.co/Q3xzJldYxk — queer no mestrado (@laslus_) July 25, 2022

No meu, o povo levou a canequinha de moscow mule, paguei um rim para empresa de drinks. Suuuuper entendo o moço 😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/Zftj6kaJbq — Larinha ¹³ (@lfragamrqs) July 25, 2022

Minha mãe uma vez trouxe um tronco que tinha umas flores no casamento da minha prima, era um tronco de árvore, um tronco. https://t.co/3A34WfxyYT — sine qua non (@mmbsatiro) July 25, 2022

Gente, seis não me inventa.

Eu assinei um contrato, falando sobre pagar casa item faltante.

Aliás, uma multa de MIL E QUINHENTOS REAIS se alguém pular na piscina. Então seis se controlem no casório. https://t.co/diNPSGRzKE — construção. (@mivaccari) July 25, 2022

Lendo os comentários e pensando em colocar uma ressalva no convite " favor não levar itens do buffet e da decoração " https://t.co/ybTBmvYrB0 — Amarela dos Zoi Verde 🇧🇷 (@fhsvasconcellos) July 25, 2022

José Igor e Danielle são de Natal, capital do estado nordestino. Ao UOL, eles contaram que a cerimônia deveria ter acontecido em 2020 para 120 pessoas, mas, por conta da pandemia, precisaram adiar a troca de alianças e reduzir o número de convidados.

Também precisaram economizar em tudo: foi a própria noiva que fez o bolo de casamento, os docinhos e pensou na decoração. Por isso optaram pelos guardanapos nas mesas que, alugados custavam R$ 3, mas comprados custariam R$ 25.

“Minha esposa ficou desesperada, porque cada um custa R$ 25 e não contávamos com esse gasto para repô-los”, disse José Igor.

Com a repercussão, os noivos conseguiram recuperar 12 guardanapos. “As pessoas levaram para casa com docinhos embrulhados”, supôs o noivo, em depoimento ao portal UOL.

Por terem planejado uma cerimônia reduzida, eles não esperavam sair com prejuízo da festa. O casal disse que os guardanapos foram os únicos itens que foram levados para casa pelos convidados - além dos docinhos, que estavam em excesso.

Segundo José Igor disse em suas redes sociais, a loja prometeu devolver o valor que eles tiveram que pagar pelos guardanapos sumidos caso consiga recuperá-los.

7 não encontraram mesmo o caminho de volta 🥲 pic.twitter.com/cH0nNvn3ox — igor 🦑13 (@iiggor) July 25, 2022

