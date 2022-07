Mulher interfere na dieta da amiga após descobrir sua rotina e explica o motivo: ‘Ela ficou muito brava’

Em uma reunião com as amigas, uma mulher, de 30 anos, vivenciou um episódio com uma delas neste fim de semana e relatou nesta segunda-feira (25), através de seu perfil no Reddit. De acordo com ela, o encontro ocorre uma ou duas vezes no ano, devido à rotina de cada uma no dia a dia.

“Uma das minhas amigas, Jenna, ganhou muito peso nos últimos anos devido ao estresse e ao Covid-19. Ela é absolutamente linda e nenhuma de nós mencionou seu peso para ela ou para outra pessoa”, iniciou o relato, através do usuário u/ nana_banana2.

Segundo a mulher, Jenna iniciou a conversa de que está tentando perder peso, se limitando a uma dieta de apenas 800 calorias por dia, além de uma rotina intensa de exercícios físicos.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Sogra revela desejo inusitado e nora se nega a concretizar: ‘Estava sendo ridícula’”

Interferência na dieta

Após Jenna falar sobre sua rotina de alimentação, a autora do relato contou que suas outras amigas disseram ser uma quantidade pouca de consumo, principalmente por conta de suas atividades. Contudo, ela revelou estar fazendo isso para perder peso rapidamente.

“Eu disse a ela que tenho um membro da família que fez uma dieta tão extremista, algumas vezes, e isso resultou em um distúrbio alimentar e osteoporose, pois ela não consumia nutrientes suficientes”, escreveu a autora.

“E que, portanto, pode ser uma boa ideia conversar com um nutricionista ou médico apenas para garantir seu estado saudável enquanto perde peso”, continuou

Após orientar a amiga, a autora do relato contou que Jenna ficou muito brava por sua fala, pois não tinha ideia de como era ser uma pessoa gorda, então não deveria dar sua opinião sobre o assunto.

“Mais uma vez, nunca mencionei o peso dela, apenas fiquei preocupada e sugeri que ela consultasse um profissional médico apenas para ter certeza de que está seguindo uma dieta de maneira saudável”, finalizou a mulher.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.