Homem escapa por pouco da morte em tourada assustadora após três ataques fatais

Em uma história impressionante, um homem escapou por pouco da morte em uma tourada assustadora após três ataques fatais. O festival ocorreu na Espanha.

O homem foi imobilizado por quase meio minuto pelo animal furioso, como detalhado pelo site The Mirror.

Outros foliões reagiram correndo em volta do touro e acenando com os braços para tentar chamar sua atenção.

A vítima finalmente conseguiu se libertar e pulou para uma área segura parecendo abalado, mas ileso.

Relatos locais disseram que ele acabou sendo levado ao hospital para uma operação depois que se descobriu que ele havia sofrido uma lesão na virilha, além de arranhões e hematomas.

O incidente chocante aconteceu na semana passada durante um evento anual no resort Costa Blanca de Moraira, na cidade de Benidorm.

Uma praça de touros temporária é montada em uma arena fechada e os animais são soltos com os foliões.

No dia anterior ao susto, três pessoas morreram em apenas 24 horas depois de serem chifradas por touros em outros festivais na região.

Na quarta-feira, foi confirmado que um homem de 56 anos morreu na mesma situação.

Na terça-feira, descobriu-se que um homem de 50 anos chamado Josep Antoni Garcia Arnau havia morrido em outro hospital de Valência por ferimentos sofridos depois de ser derrubado por um touro em um festival.

Na segunda-feira, foi confirmado que um francês de 64 anos morreu no hospital nove dias depois de ser ferido durante um festival. Confira registro (imagens fortes):

Com informações do site The Mirror