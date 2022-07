Ele foi acusado de destruir o aniversário da sogra após fazer um comentário

Um homem está sendo acusado de destruir o aniversário de sua sogra após não conseguir ficar quieto e fazer comentários sobre a maneira diferente com a mãe de sua companheira trata seus netos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu contar sua história no Reddit, onde também pediu a opinião de outros usuários da plataforma sobre a situação.

De forma anônima ele conta que recentemente acabou se descontrolado durante a festa de aniversário de sua sogra após ouvi-la fazendo comentários sobre seus netos, que colocaram sua filha em “segundo lugar”.

Conforme seu relato, o homem conta que recentemente deu as boas-vindas à sua primeira filha e que após o nascimento da criança ele e a esposa pediram aos pais dela se eles poderiam ajudá-los com os cuidados do bebê uma vez na semana.

Em um primeiro momento, os avós disseram que sim pois queriam passar um tempo na companhia da neta, mas após o nascimento eles rapidamente mudaram de ideia e afirmaram que passam “tempo demais trabalhando e cuidando de seus próprios pais”, que já são idosos.

Além disso, na ocasião eles afirmaram que ao fazerem isso para uma das filhas, precisariam fazer o mesmo pelos três filhos. O que o casal entendeu e conseguiu se organizar para não precisar dessa ajuda extra.

As coisas mudaram

No entanto, algum tempo depois, a cunhada o homem engravidou e, assim como ele e sua esposa, pediu aos pais para cuidarem do bebê uma vez por semana, e sua sogra concordou animada com a possibilidade de cuidar do neto.

“Minha esposa está até se recusando a falar sobre isso porque minha sogra já descartou qualquer possibilidade de nos ajudar com nossa filha. Mas o fato de ela escolher uma criança em vez de outra me deixa irritado!”, revela.

“Agora sempre que ela pergunta da nossa filha eu fico nervoso. Minha cunhada também ficou sem entender os motivos da preferência já que todos temos um bom relacionamento com ela”.

No entanto, durante o aniversário de sua sogra, ele não conseguiu mais ficar quieto diante da situação. “Ela estava contando para uma tia sobre como ela mal podia esperar para tomar conta do neto. Eu perdi o controle na hora e briguei com ela! Fiquei furioso por ela preferir um neto a outro e joguei na cara dela que ela praticamente perdeu o primeiro ano da nossa filha”.

“Minha esposa ficou brava comigo por eu ter brigado com minha sogra e arruinado seu aniversário, agora estou me perguntando se eu poderia ter feito as coisas de outra forma”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, a situação é complicada e ele deveria ter conversado sobre isso em outra ocasião: “Foi triste você mencionar isso no aniversário dela, mas ela deu motivos. Proteja sua filha dessa avó no futuro. Esse favoritismo pode ser extremamente prejudicial para as crianças”.

“Não, você não tem direito à ajuda de ninguém, é uma escolha de cada pessoa ajudar ou não, mas acredito que os filhos e netos devem ser tratados com igualdade. Além disso, a forma como ela falou sobre o bebê da sua cunhada foi desagradável, ela apenas ‘jogou sal’ na ferida que deixou em vocês”, finalizou outra pessoa.