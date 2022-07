Ela está chateada após saber que a mãe ‘não espera’ que ela vá ao seu casamento

Uma filha está completamente decepcionada após descobrir que a mãe se casará na mesma data em que ela deverá dar à luz. Segundo ela, a decisão, e algumas atitudes, de sua mãe levam a crer que ela não é “bem-vinda” no casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher conta que recentemente foi informada de que a data prevista para o nascimento de seu filho coincide com a data do casamento de sua mãe.

Somente este fato já foi suficiente para despertar alguma insegurança na mulher, grávida de seu segundo filho. No entanto as coisas pioraram depois que ela ouviu alguns comentários feitos pela mãe que a deixaram se sentindo como “uma convidada indesejada” no casamento.

De forma anônima, ela contou sua história no fórum online Mumsnet, onde dividiu as angústias com outros usuários da plataforma. “Minha mãe se casa no final deste ano, perto da data prevista para o nascimento do meu filho. Meu plano é ir ao casamento, a menos que eu tenha acabado de dar à luz ou esteja em trabalho de parto”.

A possibilidade de deixar de ir ao casamento por estar grávida nunca ocorreu a ela, mas o fato de seu parto anterior ter sido “muito traumatizante” ela teme que a “ansiedade gerada pela gravidez” pode atrapalhar sua situação.

“Minha mãe tem três filhos e sabe da possibilidade de eu não estar presente em seu casamento. Eu até mesmo estava procurando algo para vestir, mas temo que acabe nunca usando a roupa”.

Alguns comentários a magoaram

Segundo seu relato, além da data agendada ter causado um ligeiro incômodo, ela também precisou lidar com alguns comentários feitos pela mãe que a deixaram extremamente magoada.

“No outro dia ela fez um comentário sobre a possibilidade de eu não estar em seu casamento por ‘acordar me sentindo cansada’ no dia. Não sei se estou extremamente sensível por causa da gestação, mas fiquei ofendida por ela pensar que eu posso não querer ir”, revela.

“Estou ciente de que o final do terceiro trimestre é extremamente cansativo, mas é o casamento da minha mãe e vou dar o meu melhor para estar por perto”, conta a mulher

Apesar de ter um bom relacionamento com a mãe, ela relata que as duas chegaram a ter algumas discussões sobre o casamento, com a mãe mencionando que ela “chamará atenção” por estar grávida na ocasião.

“Eu estou preocupada de chamar atenção demais, não quero isso e acho que vou passar o dia quieta toda vez que alguém mencionar o tamanho da minha barriga. Apesar disso, os comentários que estou ouvindo me fazem acreditar que não sou esperada para o casamento”.

Para surpresa dela, os usuários acreditam que a ansiedade está tomando conta e ela está exagerando diante da situação: “Pessoalmente, acredito que sua mãe entende que você pode estar cansada demais para ir e que está bem com isso”, comentou uma pessoa.

“Você a conhece melhor, mas para mim parece alguém tentando te dizer que está tudo bem se você não conseguir ir e que não deve se esforçar ou sentir culpada caso acredite que não conseguirá”, finalizou outra pessoa.