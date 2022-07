Vídeo mostra o poder do veneno mortal da cobra mamba-negra agindo em leoa

A mamba-negra carrega uma das reputações mais temerosas por ser uma das cobras mais mortais do mundo. Além disso, ela ocupa um lugar especial entre as serpentes peçonhentas mais velozes e maiores de todo o planeta.

De acordo com o Live Scince, o perigo potencial desta cobra foi objeto de muitos mitos africanos e ela também causa milhares de mortes humanas em um território onde 20.000 pessoas morrem de picadas de cobra todos os anos.

No entanto, não são apenas os humanos que sofrem com o veneno repleto de neurotoxinas que comprometem o sistema nervoso e paralisa as vítimas até que seus órgãos deixem de funcionar.

Um vídeo que mostra como uma leoa termina ferida ao encontrar uma mamba-negra capturou como o animal sucumbe até a morte.

Veja se tiver coragem:

Esta cobra é agressiva e pode dar vários botes consecutivos, injetando uma grande quantidade de veneno em todos eles.

Tim Friede, que vive nos Estado Unidos, é conhecido por filmar a si mesmo sendo picado por vários tipos de cobras venenosas. Ele posta os vídeos no YouTube e classifica a dor de cada bote.

“Com a mamba-negra, é uma dor instantânea. É como ser picado por mil abelhas. As abelhas podem ter um ou dois miligramas de veneno, mas uma picada de mamba pode conter de 300 a 500 miligramas”, diz ele em um dos seus vídeos.

O veneno da cobra tem ação muito rápida, por isso as fatalidades são tão comuns. Estima-se que dentro a maioria das mortes ocorre dentro de 30 minutos a 3 horas ou um pouco mais.

