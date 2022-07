Anna e Lucy Decinque, que foram apelidadas de ‘gêmeas mais idênticas do mundo’, comemoraram o aniversário conjunto recentemente.

As irmãs de 36 anos apareceram juntas com o “noivo em comum” Ben Byrne, em uma nova postagem no Instagram, como detalhado pelo site Daily Star.

Além dos vestidos idênticos, elas também usavam grampos de cabelo brancos combinando, nas longas e escuras mechas, e exibiam a mesma maquiagem brilhante.

Ben, que está com a dupla há 11 anos, foi visto sorrindo discretamente para a câmera enquanto abraçava as duas.

Gêmeas ‘mais idênticas do mundo’ comemoram aniversário com o noivo compartilhado com quem estão tentando ter um bebê

Na legenda, Anna e Lucy, que possuem 112 mil seguidores no Instagram, escreveram: “FELIZ ANIVERSÁRIO PARA NÓS”.

Segundo o site, os internautas foram rápidos em desejar-lhes feliz aniversário: “Uau! Feliz aniversário, meninas bonitas! Aproveitem o dia especial de gêmeas!”.

Além de ambas estarem noivas de Ben, as duas revelaram em abril que ambas estão tentando ter um bebê ao mesmo tempo com ele.

As irmãs, que dizem que ‘compartilham todas as coisas juntas’ e ‘nunca podem se separar’, dormem juntas na mesma cama todas as noites com o parceiro.

Ainda de acordo com as informações, as irmãs também dizem que compartilham chuveiros e até usam o banheiro juntas. Confira:

World's most identical twins 'can never be apart' so shower and go toilet together https://t.co/jWLoMDNA5Y pic.twitter.com/bsklwzFct3 — Daily Star (@dailystar) April 27, 2021

Com informações do site Daily Star